https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/621-hakim-ve-cumhuriyet-savcisinin-atamasi-yapildi-1101374244.html
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T09:47+0300
2025-11-28T09:47+0300
2025-11-28T09:49+0300
türki̇ye
hakim
savcı
atama
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090049400_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8df268592bf3c8510435d295507bb220.jpg
621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.Adalet Bakanı Tunç duyurduAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.621 hakim ve cumhuriyet savcısı atandı"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." açıklamasında bulunan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.17 yeni daire eklendi, 85 yeni mahkeme kurulduBakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.Müstemir yetki ne demek?Hukukta kullanılan müstemir yetki terimi, “sürekli, kesintisiz devam eden yetki” anlamına gelir.Bir makamın veya kişinin belirli bir konuda her zaman işlem yapma yetkisine sahip olması durumunu ifade eder.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bakan-tunc-mecliste-uzlasma-olmadan-bir-anayasa-yapmamiz-mumkun-degil-1101289621.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090049400_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ae595ff9aacdc0cab937e6380ade2801.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakim, savcı, atama, adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, haberler
hakim, savcı, atama, adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, haberler
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
09:47 28.11.2025 (güncellendi: 09:49 28.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.
621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.
Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.
621 hakim ve cumhuriyet savcısı atandı
"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." açıklamasında bulunan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
17 yeni daire eklendi, 85 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."
Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.
Hukukta kullanılan müstemir yetki terimi, “sürekli, kesintisiz devam eden yetki” anlamına gelir.
Bir makamın veya kişinin belirli bir konuda her zaman işlem yapma yetkisine sahip olması durumunu ifade eder.