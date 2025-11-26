https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bakan-tunc-mecliste-uzlasma-olmadan-bir-anayasa-yapmamiz-mumkun-degil-1101289621.html

Bakan Tunç: Mecliste uzlaşma olmadan bir anayasa yapmamız mümkün değil

Bakan Tunç: Mecliste uzlaşma olmadan bir anayasa yapmamız mümkün değil

26.11.2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı."Soru önergelerine yeterince cevap verilmediği" eleştirileri yöneltilen Tunç şu ana kadar 3 bin 123 soru önergesine cevap verdiklerini dile getirdi. Bakan Tunç "Bu, bakanlıklar arasında en yüksek oran. Şu anda bekleyen cevaplar var, bunları mümkün mertebe sizlere ulaştırmaya çalışacağız" dedi.Yeni anayasa ihtiyacı konusuna değinen Adalet Bakanı Tunç, ülkenin darbe Anayasa'sı ile yönetildiğini, Anayasa'da 184 değişiklik yapıldığını, yeknesaklığının bozulduğunu söyledi.Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirilmesinin ardından, yapılan başvurularda Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararları üzerine yüksek mahkemeler arasında da tartışmaların olduğunu belirten Tunç, ileride başka tartışmaların da yaşanabileceğini dile getirdi.Anayasa'da yapılan değişikliklerle demokratikleşme adımları atıldığını belirten Tunç, "Yeni anayasa ihtiyacını hepimiz söylüyoruz. Bunun yapılması konusu uzlaşmaya tabi olan bir husus. Mecliste uzlaşma olmadan bir anayasa yapmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.'Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır'"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" sözlerinin çokça kullanıldığını söyleyen Tunç, "Bizim hukuk devletinden anladığımız yargı bağımsızlığıdır, tarafsızlığızdır, yargının adaleti hakkıyla tecelli ettirmesidir" diye konuştu.Geçmişte 28 Şubat, 27 Mayıs yargı dönemlerinde yaşananlara atıf yapan Tunç, şimdiki yargının milli iradeye saygı duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

