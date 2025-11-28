Türkiye
300 bin restoran online platformlardan çıkıyor: Doğrudan restorandan siparişe yüzde 20 indirim kampanyası başladı
300 bin restoran online platformlardan çıkıyor: Doğrudan restorandan siparişe yüzde 20 indirim kampanyası başladı
Giderek artan yemek fiyatları herkesi isyan ettirirken restoran sahipleri de online platformların yüksek komisyonlarına isyan etti. 'Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran bu platformlardan çıkacak' diyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, doğrudan restoran siparişlerinde Türkiye genelinde yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Komisyonlar yüzde 40'ı buluyorSon zamanlardaki gıda zehirlenmesi haberleriyle bazı restoranlarda yüzde 90'a varan iş kayıpları yaşandığının bunun üzerine bir de online platformların yüzde 40'ı bulan komisyonlarının eklendiğini dile getiren Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün zor günler yaşadığını anlattı. Bingöl, “Ancak biz uzun süredir başka bir sorunda mücadele ediyorduk. O da online yemek platformlarındaki yüzde 40’ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz” dedi.Yüzde 20 indirim uygulanacak Online platformlarca ciddi bir mücadeleyle başladıklarının altını çizen Bingöl, "Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bin liralık siparişin 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak” diye konuştu.300 bin restoran sistemden çıkacakRestoranların boykot başlatmayı düşündüklerini söyleyen Bingöl, online platformlara da, 'Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” diye seslendi. Bingöl, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını anlattı.
13:53 28.11.2025
Online yemek platformlarının yüksek komisyonlarına isyan eden 300 bin restoran bu platformlardan çıkmaya hazırlanıyor. İşletmeler doğrudan restorandan siparişe de yüzde 20 indirim uygulayacak.
Giderek artan yemek fiyatları herkesi isyan ettirirken restoran sahipleri de online platformların yüksek komisyonlarına isyan etti. 'Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran bu platformlardan çıkacak' diyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, doğrudan restoran siparişlerinde Türkiye genelinde yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Komisyonlar yüzde 40'ı buluyor

Son zamanlardaki gıda zehirlenmesi haberleriyle bazı restoranlarda yüzde 90'a varan iş kayıpları yaşandığının bunun üzerine bir de online platformların yüzde 40'ı bulan komisyonlarının eklendiğini dile getiren Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün zor günler yaşadığını anlattı. Bingöl, “Ancak biz uzun süredir başka bir sorunda mücadele ediyorduk. O da online yemek platformlarındaki yüzde 40’ı bulan komisyonlar. Onlardan komisyonların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz” dedi.

Yüzde 20 indirim uygulanacak

Online platformlarca ciddi bir mücadeleyle başladıklarının altını çizen Bingöl, "Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bin liralık siparişin 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak” diye konuştu.

300 bin restoran sistemden çıkacak

Restoranların boykot başlatmayı düşündüklerini söyleyen Bingöl, online platformlara da, 'Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” diye seslendi. Bingöl, sektör olarak kendi sipariş sistemlerini kuracaklarını anlattı.
