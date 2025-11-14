Yemek siparişinde komisyon oranı yüzde 50'ye yaklaştı: Tüketiciler fahiş fiyattan mustarip, yeni platform mu geliyor?
Yemek sipariş uygulamalarının toplamda yüzde 50'ye yakın komisyon alması önce işletmelerin kazancını etkiliyor, sonrasında da zam olarak ürüne yansıyor, tüketicilere 'suni gıda enflasyonu' oluşuyor. Türkiye Restoran ve Turizm Derneği komisyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı, aksi takdirde kendi online platformlarını kuracaklarını açıkladı.
Yemek uygulamalarını kullananlar yüksek fiyatlardan şikayetçi. Üstelik bu fiyatlardan yüzde 50'ye yakın kesinti ile kazanç sağlayan işletmeci ve restoranlar da mustarip. Peki komisyonlar neden bu kadar yüksek ve nasıl bir düzenleme planlanıyor?
Türkiye Restoran ve Turizm Derneği (TÜRES), online yemek sipariş uygulamalarının işletmelerden aldığı yüksek komisyonlar nedeniyle hem fiyatların arttığını hem de küçük işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.
Sputnik Türkiye'ye konuşan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl'e göre bazı platformlarda komisyon oranı tüm kesintilerle birlikte yüzde 50’ye kadar çıkıyor.
'Neredeyse yüzde 50’ye yakın komisyon alınıyor, batan firmalar var'
TÜRES, yemek sipariş uygulamalarının hem tüketiciyi hem de işletmeciyi zor durumda bıraktığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Tüm kesintileri hesaba kattığımızda neredeyse yüzde 50’ye yakın bir komisyon alınıyor işletmelerden. Hatta şöyle ki çok fazla sipariş aldığını düşünen ve bundan memnun olan yeme-içme işletmeleri muhasebeyi iyi yönetmedikleri takdirde batabiliyorlar. Burada sürümden kazanma durumu dahi söz konusu değil.”
'Bin liralık siparişin yarısına ortak oluyorlar'
TÜRES, bu komisyonların doğrudan menü fiyatlarına da yansıdığını vurguladı:
“Düşünün 1.000 TL’lik bir sipariş alıyorsunuz 500 TL’sine direk ortak biri var. Siz giden 500 TL’yi menü fiyatına yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da uzun vadede suni bir gıda enflasyonuna da sebep veriyor.”
'Komisyon düşerse fiyatlar en az yüzde 10 geriler'
TÜRES, oranların düşmesi halinde menü fiyatlarında gerileme olacağını belirtti:
“Oranlar düşerse menü fiyatlarında en az yüzde 10 düşüş olur. Bu bahsettiğimiz oran en düşük oran, daha fazla düşüş dahi bekliyoruz. Yemek platformlarındaki komisyon oranları öyle bir seviyeye geldi ki küçük karlar bırakmayı geçtim işletmelerin batmasına neden oluyor.”
'İndirim dikte ediliyor'
Platformların görünürlük için işletmelere zorunlu indirim yaptırdığını söyleyen TÜRES:
“Sizin yemek platformlarından sipariş alabilmeniz için öne çıkmanız gerekiyor. Öne çıkmak için de platformların belirlediği indirim oranlarını uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Uygulamadığınız takdirde çok gerilere gidiyorsunuz, neredeyse görünmez hale geliyorsunuz.”
Küçük işletmeler en büyük yükü çekiyor
Açıklamada küçük işletmelerin daha yüksek komisyonlarla karşı karşıya olduğu belirtildi:
“Küçük işletmeler zincir markalara göre platformlara daha yüksek komisyonlar ödüyorlar. Bundan dolayı aslında platformların tüm yükünü tekil ve küçük işletmeler çekiyor. Küçük işletmeler muhasebe hesaplarını iyi yapmadıklarında direk batma tehlikesi yaşayabilirler.”
'Komisyonlara üst sınır getirilmeli'
TÜRES, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesi gerektiğini belirterek geçmişte yemek kartı komisyonlarının düşürülmesini örnek gösterdi:
“Geçmişte yemek çeklerinin komisyon oranları yüzde 12-14’lere ulaşmıştı, bizim çalışmalarımız sayesinde bu oran yüzde 6’ya düşürülmüş ve Bakanlık tarafından garanti altına alınmıştı. Benzeri uygulamanın yemek platformları için de yapılmasını talep ediyoruz.”
Yemek siparişi için yeni platform mu kurulacak?
Dernek, kar amacı gütmeyen yeni bir online yemek platformu üzerinde çalıştığını açıkladı:
“Bizim kurmayı planladığımız online yemek platformu herhangi bir kar amacı gütmeyecek. Önceliğimiz komisyonların işletme maliyetini karşılayacak düzeyde düşük olması… Amacımız sektörümüze bir nefes aldırabilmek.”
'Zorunlu kurye uygulaması kaldırılmalı'
TÜRES’e göre uzun vadede bu tartışma, restoranların kendi kuryelerini çalıştırma trendini de artırabilir:
“Online yemek platformlarındaki zorunlu kurye uygulaması ve bu kuryelerin komisyonları sektörümüzü ciddi derece olumsuz yönde etkiliyor. Bizim kurmayı düşündüğümüz sistemde zorunlu kurye uygulaması olmayacak.”