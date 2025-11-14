https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yemek-siparisinde-komisyon-orani-yuzde-50ye-yaklasti-tuketiciler-fahis-fiyattan-mustarip-yeni-1100992024.html

Yemek siparişinde komisyon oranı yüzde 50'ye yaklaştı: Tüketiciler fahiş fiyattan mustarip, yeni platform mu geliyor?

Yemek siparişinde komisyon oranı yüzde 50'ye yaklaştı: Tüketiciler fahiş fiyattan mustarip, yeni platform mu geliyor?

Sputnik Türkiye

Yemek sipariş uygulamalarının toplamda yüzde 50'ye yakın komisyon alması önce işletmelerin kazancını etkiliyor, sonrasında da zam olarak ürüne yansıyor... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T12:10+0300

2025-11-14T12:10+0300

2025-11-14T12:10+0300

yaşam

ramazan bingöl

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

tl

servis

kurye

moto kurye

esnaf kurye

motokurye

komisyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100993561_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_63ba8d5bfaf43a55bc3cd4f68ed0e19f.png

Yemek uygulamalarını kullananlar yüksek fiyatlardan şikayetçi. Üstelik bu fiyatlardan yüzde 50'ye yakın kesinti ile kazanç sağlayan işletmeci ve restoranlar da mustarip. Peki komisyonlar neden bu kadar yüksek ve nasıl bir düzenleme planlanıyor?Türkiye Restoran ve Turizm Derneği (TÜRES), online yemek sipariş uygulamalarının işletmelerden aldığı yüksek komisyonlar nedeniyle hem fiyatların arttığını hem de küçük işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığını söyledi. Sputnik Türkiye'ye konuşan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl'e göre bazı platformlarda komisyon oranı tüm kesintilerle birlikte yüzde 50’ye kadar çıkıyor.'Neredeyse yüzde 50’ye yakın komisyon alınıyor, batan firmalar var'TÜRES, yemek sipariş uygulamalarının hem tüketiciyi hem de işletmeciyi zor durumda bıraktığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Bin liralık siparişin yarısına ortak oluyorlar'TÜRES, bu komisyonların doğrudan menü fiyatlarına da yansıdığını vurguladı:'Komisyon düşerse fiyatlar en az yüzde 10 geriler'TÜRES, oranların düşmesi halinde menü fiyatlarında gerileme olacağını belirtti:'İndirim dikte ediliyor'Platformların görünürlük için işletmelere zorunlu indirim yaptırdığını söyleyen TÜRES:Küçük işletmeler en büyük yükü çekiyorAçıklamada küçük işletmelerin daha yüksek komisyonlarla karşı karşıya olduğu belirtildi:'Komisyonlara üst sınır getirilmeli'TÜRES, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesi gerektiğini belirterek geçmişte yemek kartı komisyonlarının düşürülmesini örnek gösterdi:Yemek siparişi için yeni platform mu kurulacak?Dernek, kar amacı gütmeyen yeni bir online yemek platformu üzerinde çalıştığını açıkladı:'Zorunlu kurye uygulaması kaldırılmalı'TÜRES’e göre uzun vadede bu tartışma, restoranların kendi kuryelerini çalıştırma trendini de artırabilir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/adisyona-eklenen-servis-bedeli-ve-kuver-yasal-mi-siparis-edilmeyen-urunun-ucreti-odenir-mi-tuketici-1100513321.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

ramazan bingöl, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), tl, servis, kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, komisyon