Putin: Rusya, ABD'nin Ukrayna planının gelecekteki anlaşmaların temeli olarak kullanılabileceğini kabul ediyor
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Filipinler'de Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını söyledi.Zaharova, "Gelen bilgilere göre ABD'li temsilciler, Filipinler'de Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere yerel vatandaşları silah altına almak için bir kampanya başlattı. Filipin güvenlik kurumlarının eski çalışanları ve emekli askerlere öncelik tanınıyor. Başvuranlara aylık 5 bin dolar maaş vaat ediliyor" dedi.Paralı asker alımını Florida merkezli bir güvenlik ajansının yaptığını anlatan Zaharova, potansiyel paralı askerlerin çatışma bölgesine gönderilmeden önce eğitimden geçtiğini belirtti.Paralı askerlere Almanya'nın Manila Büyükelçiliği'nde Schengen vizesi düzenlendiğine dikkat çeken Rus Dışişleri Sözcüsü, "AB büyükelçilikleri, turizm ve insani amaçlarla Avrupa'yı ziyaret etmeyi planlayan Ruslara vize vermeyi kaba bir şekilde reddederken Almanya, militanların Schengen bölgesine girmesine sahte gerekçelerle izin vermekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.Vizelerde işveren olarak Berlin merkezli özel güvenlik şirketlerinin gösterildiğinin altını çizen Zaharova, Almanya'ya uçan paralı askerlerin önce bir AB ülkesine, oradan Ukrayna'ya gittiğini ve başka yerlere gitmelerinin de ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.
16:13 27.11.2025
Mariya Zaharova
ABD'nin Ukrayna ordusuna paralı asker topladığını ve Almanya'nın söz konusu paralı askerlere vize verdiğini belirten Zaharova, AB'nin tutarsız tutumuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Filipinler'de Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını söyledi.

Zaharova, "Gelen bilgilere göre ABD'li temsilciler, Filipinler'de Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere yerel vatandaşları silah altına almak için bir kampanya başlattı. Filipin güvenlik kurumlarının eski çalışanları ve emekli askerlere öncelik tanınıyor. Başvuranlara aylık 5 bin dolar maaş vaat ediliyor" dedi.

Paralı asker alımını Florida merkezli bir güvenlik ajansının yaptığını anlatan Zaharova, potansiyel paralı askerlerin çatışma bölgesine gönderilmeden önce eğitimden geçtiğini belirtti.

Paralı askerlere Almanya'nın Manila Büyükelçiliği'nde Schengen vizesi düzenlendiğine dikkat çeken Rus Dışişleri Sözcüsü, "AB büyükelçilikleri, turizm ve insani amaçlarla Avrupa'yı ziyaret etmeyi planlayan Ruslara vize vermeyi kaba bir şekilde reddederken Almanya, militanların Schengen bölgesine girmesine sahte gerekçelerle izin vermekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.

Vizelerde işveren olarak Berlin merkezli özel güvenlik şirketlerinin gösterildiğinin altını çizen Zaharova, Almanya'ya uçan paralı askerlerin önce bir AB ülkesine, oradan Ukrayna'ya gittiğini ve başka yerlere gitmelerinin de ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.
