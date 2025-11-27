https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/zaharova-abd-filipinlerde-ukrayna-ordusuna-parali-asker-topluyor-vizeleri-almanya-veriyor-1101356705.html

Zaharova: ABD Filipinler'de Ukrayna ordusuna paralı asker topluyor, vizeleri Almanya veriyor

Zaharova: ABD Filipinler'de Ukrayna ordusuna paralı asker topluyor, vizeleri Almanya veriyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna ordusuna paralı asker topladığını ve Almanya'nın söz konusu paralı askerlere vize verdiğini belirten Zaharova, AB'nin tutarsız tutumuna dikkat... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T16:13+0300

2025-11-27T16:13+0300

2025-11-27T16:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

almanya

ab

schengen

vize

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

paralı asker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ecce758331ceeb192fb54aee818bb5c1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Filipinler'de Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını söyledi.Zaharova, "Gelen bilgilere göre ABD'li temsilciler, Filipinler'de Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere yerel vatandaşları silah altına almak için bir kampanya başlattı. Filipin güvenlik kurumlarının eski çalışanları ve emekli askerlere öncelik tanınıyor. Başvuranlara aylık 5 bin dolar maaş vaat ediliyor" dedi.Paralı asker alımını Florida merkezli bir güvenlik ajansının yaptığını anlatan Zaharova, potansiyel paralı askerlerin çatışma bölgesine gönderilmeden önce eğitimden geçtiğini belirtti.Paralı askerlere Almanya'nın Manila Büyükelçiliği'nde Schengen vizesi düzenlendiğine dikkat çeken Rus Dışişleri Sözcüsü, "AB büyükelçilikleri, turizm ve insani amaçlarla Avrupa'yı ziyaret etmeyi planlayan Ruslara vize vermeyi kaba bir şekilde reddederken Almanya, militanların Schengen bölgesine girmesine sahte gerekçelerle izin vermekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.Vizelerde işveren olarak Berlin merkezli özel güvenlik şirketlerinin gösterildiğinin altını çizen Zaharova, Almanya'ya uçan paralı askerlerin önce bir AB ülkesine, oradan Ukrayna'ya gittiğini ve başka yerlere gitmelerinin de ihtimal dahilinde olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/grusko-ab-rusyayla-dogrudan-catismaya-hazirlaniyor-1101351656.html

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, almanya, ab, schengen, vize, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, paralı asker