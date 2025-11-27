Gruşko: AB, Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Rus Dışişleri yetkilisi Gruşko, AB'nin Rusya'yla savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, AB'nin Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlandığını belirtti.
Duma Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir toplantıda konuşan Gruşko, "NATO ülkeleri ve kendisine tabi olan AB'nin askeri kalkınma politikasının ana unsuru, ekonomi, altyapı, lojistik, toplum ve askeri örgütlenmenin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya hazırlanmasıdır" dedi.
Günümüzde Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin en derin krizden geçtiğini söyleyen Gruşko, "Rusya'nın şeytanlaştırılması yoluyla, kitlelerin bilincine, Moskova'nın Ukrayna'da durdurulmaması ve stratejik yenilgiye uğratılmaması halinde böyle bir senaryonun [askeri çatışmanın] kaçınılmaz olduğu tezi aşılanıyor" ifadelerini kullandı.
