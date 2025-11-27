Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/grusko-ab-rusyayla-dogrudan-catismaya-hazirlaniyor-1101351656.html
Gruşko: AB, Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Gruşko: AB, Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri yetkilisi Gruşko, AB'nin Rusya'yla savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T14:40+0300
2025-11-27T14:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr gruşko
rusya
nato
ab
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076602090_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_2a35c3820763297444f273be25d9f231.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, AB'nin Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlandığını belirtti.Duma Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir toplantıda konuşan Gruşko, "NATO ülkeleri ve kendisine tabi olan AB'nin askeri kalkınma politikasının ana unsuru, ekonomi, altyapı, lojistik, toplum ve askeri örgütlenmenin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya hazırlanmasıdır" dedi.Günümüzde Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin en derin krizden geçtiğini söyleyen Gruşko, "Rusya'nın şeytanlaştırılması yoluyla, kitlelerin bilincine, Moskova'nın Ukrayna'da durdurulmaması ve stratejik yenilgiye uğratılmaması halinde böyle bir senaryonun [askeri çatışmanın] kaçınılmaz olduğu tezi aşılanıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/lukasenkodan-zelenskiye-ukraynayi-mevcut-sinirlar-icinde-tutmak-istiyorsan-anlasma-yapmalisin-1101346248.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076602090_68:0:956:666_1920x0_80_0_0_78c2e73aae6869c2634609e53af50fa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr gruşko, rusya, nato, ab, ukrayna
aleksandr gruşko, rusya, nato, ab, ukrayna

Gruşko: AB, Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlanıyor

14:40 27.11.2025
© Ruptly . Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© Ruptly . Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rus Dışişleri yetkilisi Gruşko, AB'nin Rusya'yla savaşa hazırlandığı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, AB'nin Rusya'yla doğrudan çatışmaya hazırlandığını belirtti.

Duma Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir toplantıda konuşan Gruşko, "NATO ülkeleri ve kendisine tabi olan AB'nin askeri kalkınma politikasının ana unsuru, ekonomi, altyapı, lojistik, toplum ve askeri örgütlenmenin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya hazırlanmasıdır" dedi.

Günümüzde Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin en derin krizden geçtiğini söyleyen Gruşko, "Rusya'nın şeytanlaştırılması yoluyla, kitlelerin bilincine, Moskova'nın Ukrayna'da durdurulmaması ve stratejik yenilgiye uğratılmaması halinde böyle bir senaryonun [askeri çatışmanın] kaçınılmaz olduğu tezi aşılanıyor" ifadelerini kullandı.
Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, durante las celebraciones del Día de la Victoria, en Moscú, el 9 de mayo de 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lukaşenko'dan Zelenskiy'e: Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutmak istiyorsan, anlaşma yapmalısın
12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала