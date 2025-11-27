https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-imei-kayit-ucreti-ve-yurt-disi-cikis-harci-ne-kadar-oldu-1101329705.html

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç, ceza, yemek ve ulaşım giderleri, gayrimenkul... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T09:44+0300

2025-11-27T09:44+0300

2025-11-27T10:05+0300

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde, ekim ayı itibarıyla bir yıllık ortalama artışa göre hesaplandı. Mevzuata göre belirlenen oran, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.Hangi kalemler değişecek?Yeniden değerleme oranının artırılması, birçok alanda tutarların güncellenmesi anlamına geliyor. Zam beklenen kalemler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:Yemek ve ulaşım bedelleri artacakYemek kartı tutarları şu anda 240 TL + KDV seviyesindeyken, yeni oranla birlikte 301,17 TL + KDV seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaşım bedelinde gelir vergisi istisnası ise 126 TL’den 158,11 TL'ye yükselecek.Temettü ve kira gelirinde beyan sınırı yükselecekTevkifata tabi gelirlerin beyan sınırı, 330 bin TL’den 414 bin 117 TL’ye, istisna veya tevkifata tabi olmayan gelirlerde ise 18 bin TL’den 22 bin 588 TL’ye çıkarılacak.Gayrimenkul satış kazancı istisnası5 yıl içinde satılan taşınmazlardan elde edilen kazançlar için uygulanan istisna tutarı, 120 bin TL’den 150 bin 588 TL’ye yükselecek.Binek otomobil giderleri artacakKiralanan araçların aylık kira bedeli sınırı 46 bin 431 TL, satın alınan araçlarda ise ÖTV ve KDV dahil gider kabul edilebilir üst sınır 1 milyon 242 bin 351 TL olacak.IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı da zamlanacakIMEI kayıt ücreti, mevcutta 45 bin 614 TL iken, yeni oranla birlikte 57 bin 241 TL’ye çıkacak.Yurt dışı çıkış harcının da 1000 TL’den 1255 TL’ye yükselmesi bekleniyor.Silah ruhsatı ücretleri de artacak

