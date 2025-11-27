https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yeniden-degerleme-orani-aciklandi-vergi-ceza-ve-harclar-zamlanacak-1101322679.html
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, 2026 yılı yeniden değerleme oranı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T00:32+0300
2025-11-27T00:32+0300
2025-11-27T00:56+0300
ekonomi̇
hazine
maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı
resmi gazete
zam
ara zam
ek zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Karar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçlar bu oranla artırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-asgari-ucrete-zam-icin-olasi-rakamlar-neler-1101178102.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c245ffc87f6322ad4097c03db3aa69c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, resmi gazete, zam, ara zam, ek zam
hazine, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, resmi gazete, zam, ara zam, ek zam
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak
00:32 27.11.2025 (güncellendi: 00:56 27.11.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Karar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçlar bu oranla artırılacak.