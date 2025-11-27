Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak
27.11.2025
2025-11-27T00:32+0300
2025-11-27T00:56+0300
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Karar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçlar bu oranla artırılacak.
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak

00:32 27.11.2025 (güncellendi: 00:56 27.11.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Karar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçlar bu oranla artırılacak.
