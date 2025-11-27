https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yeniden-degerleme-orani-aciklandi-vergi-ceza-ve-harclar-zamlanacak-1101322679.html

Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak

Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlar zamlanacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, 2026 yılı yeniden değerleme oranı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T00:32+0300

2025-11-27T00:32+0300

2025-11-27T00:56+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

resmi gazete

zam

ara zam

ek zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Karar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla vergi ve harçlar bu oranla artırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-asgari-ucrete-zam-icin-olasi-rakamlar-neler-1101178102.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine, maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, resmi gazete, zam, ara zam, ek zam