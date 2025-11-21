https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-asgari-ucrete-zam-icin-olasi-rakamlar-neler-1101178102.html

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı başında toplanacağını açıkladı. Işıkhan, “Komisyondan hem... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T11:46+0300

2025-11-21T11:46+0300

2025-11-21T11:46+0300

ekonomi̇

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret zammı 2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıkların başladığını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.Işıkhan, sosyal diyalog vurgusunu yineleyerek, “Bu süreçte temel önceliğimiz tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır” dedi.Işıkhan açıklamasında, asgari ücretin çalışma hayatındaki en temel gelir göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”2026 asgari ücret için zam senaryolarıOlası asgari ücret artışları şu şekilde hesaplanıyor:Geçmiş yılların asgari ücret artışlarıSon yıllarda asgari ücrete yapılan artışlar ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bazi-otomobiller-yarin-500-bin-lira-birden-zamlanacak-ek-vergi-yururluge-giriyor-1101175888.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, 2026 asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret, asgari ücret zammı, asgari ücret tahminleri, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, aralık asgari ücret toplantısı, asgari ücret yüzde kaç artacak, asgari ücret zam senaryoları, 2026 asgari ücret hesaplama, asgari ücret son dakika, işçi zammı 2026