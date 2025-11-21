https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bakan-isikhandan-asgari-ucret-mesaji-asgari-ucrete-zam-icin-olasi-rakamlar-neler-1101178102.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı başında toplanacağını açıkladı. Işıkhan, “Komisyondan hem... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T11:46+0300
2025-11-21T11:46+0300
2025-11-21T11:46+0300
ekonomi̇
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret zammı 2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıkların başladığını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.Işıkhan, sosyal diyalog vurgusunu yineleyerek, “Bu süreçte temel önceliğimiz tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır” dedi.Işıkhan açıklamasında, asgari ücretin çalışma hayatındaki en temel gelir göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”2026 asgari ücret için zam senaryolarıOlası asgari ücret artışları şu şekilde hesaplanıyor:Geçmiş yılların asgari ücret artışlarıSon yıllarda asgari ücrete yapılan artışlar ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bazi-otomobiller-yarin-500-bin-lira-birden-zamlanacak-ek-vergi-yururluge-giriyor-1101175888.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, 2026 asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret, asgari ücret zammı, asgari ücret tahminleri, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, aralık asgari ücret toplantısı, asgari ücret yüzde kaç artacak, asgari ücret zam senaryoları, 2026 asgari ücret hesaplama, asgari ücret son dakika, işçi zammı 2026
asgari ücret, 2026 asgari ücret, asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret, asgari ücret zammı, asgari ücret tahminleri, asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, aralık asgari ücret toplantısı, asgari ücret yüzde kaç artacak, asgari ücret zam senaryoları, 2026 asgari ücret hesaplama, asgari ücret son dakika, işçi zammı 2026
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı başında toplanacağını açıkladı. Işıkhan, “Komisyondan hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviye çıkacağına inanıyorum” dedi. 2026 yılı için olası zam senaryoları da netleşmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıkların başladığını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının başında işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceğini belirtti.
Işıkhan, sosyal diyalog vurgusunu yineleyerek, “Bu süreçte temel önceliğimiz tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır” dedi.
Işıkhan açıklamasında, asgari ücretin çalışma hayatındaki en temel gelir göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”
2026 asgari ücret için zam senaryoları
Olası asgari ücret artışları şu şekilde hesaplanıyor:
Geçmiş yılların asgari ücret artışları
Son yıllarda asgari ücrete yapılan artışlar ise şöyle:
2020:
Yüzde 15,03 → 2.324 TL
2021:
Yüzde 21,56 → 2.825 TL
2022:
Yüzde 50,5 → 4.253 TL
2022 ara zam:
Yüzde 29,31 → 5.500 TL
2023:
Yüzde 54,66 → 8.506 TL
2023 ara zam:
Yüzde 34 → 11.402 TL
2024:
Yüzde 49 → 17.002 TL
2025:
Yüzde 30 → 22.104 TL