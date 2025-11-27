https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/uyku-apnesi-olanlar-icin-uyari-parkinson-riski-iki-kat-fazla-1101353998.html
Uyku apnesi olanlar için uyarı: Parkinson riski iki kat fazla
Uyku apnesi olanlar için uyarı: Parkinson riski iki kat fazla
11 milyon hasta üzerinde yapılan araştırmada uyku apnesi olan kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 2 kat arttığı görüldü.
ABD'li araştırmacılar, uyku apnesi ile Parkinson hastalığı arasında çarpıcı bir bağlantı keşfetti. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin 11 milyon asker gazinin sağlık verilerini analiz ettiği çalışma, tedavi edilmeyen uyku apnesinin Parkinson riskini neredeyse iki kat artırdığını gösterdi.Araştırmaya göre, CPAP cihazı kullanmayan uyku apnesi hastalarında Parkinson görülme olasılığı, bu tedaviyi kullananlara göre çok daha yüksek. Çalışma, JAMA Neurology dergisinde yayımlandı.CPAP cihazı koruyucu kalkan oluşturuyorAraştırmanın baş yazarı Dr. Lee Neilson, "Nefesiniz durduğunda ve oksijen normal seviyede olmadığında, nöronlarınız muhtemelen normal seviyede çalışmıyor demektir" açıklamasını yaptı. Dr. Neilson, bu durumun yıllar boyunca her gece tekrarlanmasının, nörodejeneratif hastalıklar için risk oluşturduğunu belirtti.CPAP cihazının gece boyunca düzenli hava akışı sağlayarak oksijen seviyelerini koruduğu ve böylece beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.'Pratikte değişiklik yapacak'Dr. Neilson, araştırma sonuçlarının hastalarında uyku sağlığını önceliklendirmenin önemini pekiştirdiğini söyledi. "Bunun benim pratiğimi değiştireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Neilson, uyku apnesi olan hastalarına CPAP tedavisini daha güçlü şekilde önereceğini belirtti.
ABD'li araştırmacılar, uyku apnesi ile Parkinson hastalığı arasında çarpıcı bir bağlantı keşfetti. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin 11 milyon asker gazinin sağlık verilerini analiz ettiği çalışma, tedavi edilmeyen uyku apnesinin Parkinson riskini neredeyse iki kat artırdığını gösterdi.
Araştırmaya göre, CPAP cihazı kullanmayan uyku apnesi hastalarında Parkinson görülme olasılığı, bu tedaviyi kullananlara göre çok daha yüksek. Çalışma, JAMA Neurology dergisinde yayımlandı.
CPAP cihazı koruyucu kalkan oluşturuyor
Araştırmanın baş yazarı Dr. Lee Neilson, "Nefesiniz durduğunda ve oksijen normal seviyede olmadığında, nöronlarınız muhtemelen normal seviyede çalışmıyor demektir" açıklamasını yaptı. Dr. Neilson, bu durumun yıllar boyunca her gece tekrarlanmasının, nörodejeneratif hastalıklar için risk oluşturduğunu belirtti.
CPAP cihazının gece boyunca düzenli hava akışı sağlayarak oksijen seviyelerini koruduğu ve böylece beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.
'Pratikte değişiklik yapacak'
Dr. Neilson, araştırma sonuçlarının hastalarında uyku sağlığını önceliklendirmenin önemini pekiştirdiğini söyledi. "Bunun benim pratiğimi değiştireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Neilson, uyku apnesi olan hastalarına CPAP tedavisini daha güçlü şekilde önereceğini belirtti.