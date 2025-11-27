https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/unlu-oyuncu-meral-kaplana-ruhsatsiz-saglik-merkezi-davasi-3-yila-kadar-hapsi-istendi--1101328764.html

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a 'ruhsatsız sağlık merkezi' davası: 3 yıla kadar hapsi istendi

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a 'ruhsatsız sağlık merkezi' davası: 3 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Oyuncu Meral Kaplan hakkında ruhsatsız sağlık merkezi işlettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T09:13+0300

2025-11-27T09:13+0300

2025-11-27T09:13+0300

yaşam

i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü

beşiktaş

sağlık bakanlığı

meral kaplan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066478541_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_3ad614451419bd88c160cd5e74c933fd.jpg

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezi hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık ünlü oyuncu hakkında 'ruhsatsız sağlık merkezi' işlettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kaplan hakkında geçtiğimiz aylarda bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Ruhsatsız terapi iddiasıSabah'ın haberine göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim ve şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Meral Kaplan'ın sahibi olduğu terapi merkezinde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Kaplan ve iki yardımcısı hakkında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları yapıldı. İddiaları reddettiKaplan hakkındaki iddialara reddederken merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu. Mahkeme, Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/unlu-oyuncu-meral-kaplana-dolandiricilik-suclamasi-sahte-belgeyle-milyonluk-arazi-satisi-iddiasi--1098144899.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü, beşiktaş, sağlık bakanlığı, meral kaplan