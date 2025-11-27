https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/unlu-oyuncu-meral-kaplana-ruhsatsiz-saglik-merkezi-davasi-3-yila-kadar-hapsi-istendi--1101328764.html
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a 'ruhsatsız sağlık merkezi' davası: 3 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Meral Kaplan hakkında ruhsatsız sağlık merkezi işlettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T09:13+0300
yaşam
i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü
beşiktaş
sağlık bakanlığı
meral kaplan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066478541_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_3ad614451419bd88c160cd5e74c933fd.jpg
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezi hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık ünlü oyuncu hakkında 'ruhsatsız sağlık merkezi' işlettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kaplan hakkında geçtiğimiz aylarda bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Ruhsatsız terapi iddiasıSabah'ın haberine göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim ve şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Meral Kaplan'ın sahibi olduğu terapi merkezinde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Kaplan ve iki yardımcısı hakkında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları yapıldı. İddiaları reddettiKaplan hakkındaki iddialara reddederken merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu. Mahkeme, Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066478541_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_279ee11b6e795937307b7933d832d976.jpg
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezi hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık ünlü oyuncu hakkında 'ruhsatsız sağlık merkezi' işlettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kaplan hakkında geçtiğimiz aylarda bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim ve şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Meral Kaplan'ın sahibi olduğu terapi merkezinde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Kaplan ve iki yardımcısı hakkında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları yapıldı.
Kaplan hakkındaki iddialara reddederken merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu. Mahkeme, Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti.