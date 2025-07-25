https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/unlu-oyuncu-meral-kaplana-dolandiricilik-suclamasi-sahte-belgeyle-milyonluk-arazi-satisi-iddiasi--1098144899.html

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılık suçlaması: Sahte belgeyle milyonluk arazi satışı iddiası

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılık suçlaması: Sahte belgeyle milyonluk arazi satışı iddiası

Sputnik Türkiye

Sinema ve dizi oyuncusu Meral Kaplan'ın Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. Gözaltına alınan Kaplan, adli kontrolle... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T16:24+0300

2025-07-25T16:24+0300

2025-07-25T16:24+0300

yaşam

meral kaplan

arnavutköy

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/02/1066478541_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_3ad614451419bd88c160cd5e74c933fd.jpg

Kutsal Damacana, Adab-ı Muaşeret ve Laz Vampir Tirakula gibi filmlerde ve dizilerde rol alan oyuncu Meral Kaplan, 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Arnavutköy'de bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen Kaplan hakkındaki iddiaları reddetti. 20 milyon lira verdiler ama tapuyu alamadılarEkol TV'nin haberine göre, oyuncu Meral Kaplan hakkında İstanbul Arnavutköy'deki bir arazi satışı sırasında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. İddialara göre, Meral Kaplan ve beraberindeki bir kaç kışı bu araziyi satmak üzere bir şirketle anlaştı. Araziye talip olan şirket 20 milyon lirayı verdi ama tapu devri bir türlü gerçekleşmedi. Evrak sahte çıkınca polise gittilerŞirket sahipleri bu durumdan şüphelenirken, düzenlenen evrakın sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine firma sahipleri, polise başvurarak Kaplan ve diğer kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri Meral Kaplan'ın gözaltına alırken ünlü isim tüm suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/skuterli-dolandirici-yakalandi-5-milyon-liralik-vurgun-yaptilar-1098135609.html

arnavutköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral kaplan, arnavutköy, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık