https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/unlu-oyuncu-meral-kaplana-dolandiricilik-suclamasi-sahte-belgeyle-milyonluk-arazi-satisi-iddiasi--1098144899.html
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılık suçlaması: Sahte belgeyle milyonluk arazi satışı iddiası
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılık suçlaması: Sahte belgeyle milyonluk arazi satışı iddiası
Sputnik Türkiye
Sinema ve dizi oyuncusu Meral Kaplan'ın Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. Gözaltına alınan Kaplan, adli kontrolle... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:24+0300
2025-07-25T16:24+0300
2025-07-25T16:24+0300
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dolandırıcılık
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Kutsal Damacana, Adab-ı Muaşeret ve Laz Vampir Tirakula gibi filmlerde ve dizilerde rol alan oyuncu Meral Kaplan, 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Arnavutköy'de bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen Kaplan hakkındaki iddiaları reddetti. 20 milyon lira verdiler ama tapuyu alamadılarEkol TV'nin haberine göre, oyuncu Meral Kaplan hakkında İstanbul Arnavutköy'deki bir arazi satışı sırasında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. İddialara göre, Meral Kaplan ve beraberindeki bir kaç kışı bu araziyi satmak üzere bir şirketle anlaştı. Araziye talip olan şirket 20 milyon lirayı verdi ama tapu devri bir türlü gerçekleşmedi. Evrak sahte çıkınca polise gittilerŞirket sahipleri bu durumdan şüphelenirken, düzenlenen evrakın sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine firma sahipleri, polise başvurarak Kaplan ve diğer kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri Meral Kaplan'ın gözaltına alırken ünlü isim tüm suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/skuterli-dolandirici-yakalandi-5-milyon-liralik-vurgun-yaptilar-1098135609.html
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meral kaplan, arnavutköy, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
meral kaplan, arnavutköy, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'a dolandırıcılık suçlaması: Sahte belgeyle milyonluk arazi satışı iddiası
Sinema ve dizi oyuncusu Meral Kaplan'ın Arnavutköy'deki bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. Gözaltına alınan Kaplan, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kutsal Damacana, Adab-ı Muaşeret ve Laz Vampir Tirakula gibi filmlerde ve dizilerde rol alan oyuncu Meral Kaplan, 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Arnavutköy'de bir arazinin satışında sahte evrak düzenlediği iddia edilen Kaplan hakkındaki iddiaları reddetti.
20 milyon lira verdiler ama tapuyu alamadılar
Ekol TV'nin haberine göre, oyuncu Meral Kaplan hakkında İstanbul Arnavutköy'deki bir arazi satışı sırasında sahte evrak düzenlediği iddia edildi. İddialara göre, Meral Kaplan ve beraberindeki bir kaç kışı bu araziyi satmak üzere bir şirketle anlaştı. Araziye talip olan şirket 20 milyon lirayı verdi ama tapu devri bir türlü gerçekleşmedi.
Evrak sahte çıkınca polise gittiler
Şirket sahipleri bu durumdan şüphelenirken, düzenlenen evrakın sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine firma sahipleri, polise başvurarak Kaplan ve diğer kişiler hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekipleri Meral Kaplan'ın gözaltına alırken ünlü isim tüm suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.