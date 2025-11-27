Türkiye
Trump: Güney Afrika, 2026 G20'ye davet almayacak
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın geçen hafta Johannesburg'da sona eren G20 zirvesinin ardından başkanlığı bir ABD temsilcisine devretmeyi reddetmesinin ardından, gelecek yıl Florida'da yapılacak G20 zirvesine davet edilmeyeceğini duyurdu.Trump, Truth Social'da paylaştığı bir gönderide, şu ifadeleri kullandı:Trump, Güney Afrika'nın hiçbir yerde üyeliğe layık olmadığını ileri sürerek, ABD'nin 'hemen yürürlüğe girmek üzere Güney Afrika'ya yönelik tüm ödemeleri ve sübvansiyonları durduracağını' söyledi.
02:15 27.11.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Logo de la cumbre del G20 en Sudáfrica - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Abone ol
Trump, Güney Afrika’nın G20 başkanlığını ABD temsilcisine devretmeyi reddetmesi üzerine ülkeyi gelecek yılki Miami zirvesine davet etmeyeceğini ve tüm ödemeleri durduracağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın geçen hafta Johannesburg'da sona eren G20 zirvesinin ardından başkanlığı bir ABD temsilcisine devretmeyi reddetmesinin ardından, gelecek yıl Florida'da yapılacak G20 zirvesine davet edilmeyeceğini duyurdu.
Trump, Truth Social'da paylaştığı bir gönderide, şu ifadeleri kullandı:
G20'nin sonunda Güney Afrika, Kapanış Töreni'ne katılan ABD Büyükelçiliğimizden kıdemli bir temsilciye G20 Başkanlığı'nı devretmeyi reddetti. Bu nedenle, benim talimatımla Güney Afrika, gelecek yıl Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20'ye davet ALMAYACAK
Trump, Güney Afrika'nın hiçbir yerde üyeliğe layık olmadığını ileri sürerek, ABD'nin 'hemen yürürlüğe girmek üzere Güney Afrika'ya yönelik tüm ödemeleri ve sübvansiyonları durduracağını' söyledi.
Trump: Güney Afrika'daki G20 zirvesine hiçbir ABD'li yetkili katılmayacak
8 Kasım, 02:35
DÜNYA
Trump: Güney Afrika'daki G20 zirvesine hiçbir ABD'li yetkili katılmayacak
8 Kasım, 02:35
