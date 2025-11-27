https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/trump-guney-afrika-2026-g20ye-davet-almayacak-1101323225.html

Trump: Güney Afrika, 2026 G20'ye davet almayacak

Trump: Güney Afrika, 2026 G20'ye davet almayacak

Trump, Güney Afrika'nın G20 başkanlığını ABD temsilcisine devretmeyi reddetmesi üzerine ülkeyi gelecek yılki Miami zirvesine davet etmeyeceğini ve tüm...

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın geçen hafta Johannesburg'da sona eren G20 zirvesinin ardından başkanlığı bir ABD temsilcisine devretmeyi reddetmesinin ardından, gelecek yıl Florida'da yapılacak G20 zirvesine davet edilmeyeceğini duyurdu.Trump, Truth Social'da paylaştığı bir gönderide, şu ifadeleri kullandı:Trump, Güney Afrika'nın hiçbir yerde üyeliğe layık olmadığını ileri sürerek, ABD'nin 'hemen yürürlüğe girmek üzere Güney Afrika'ya yönelik tüm ödemeleri ve sübvansiyonları durduracağını' söyledi.

