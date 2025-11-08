Trump: Güney Afrika'daki G20 zirvesine hiçbir ABD'li yetkili katılmayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/trump-guney-afrikadaki-g20-zirvesine-hicbir-abdli-yetkili-katilmayacak-1100831332.html
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddialarını gerekçe göstererek, Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesine hiçbir ABD hükümet yetkilisinin katılmayacağını açıkladı.Trump yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:G20 zirvesinin 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da yapılması planlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddialarını gerekçe göstererek, Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesine hiçbir ABD hükümet yetkilisinin katılmayacağını açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“G20’nin Güney Afrika’da yapılacak olması tam bir rezalet. Afrikalılar öldürülüyor, katlediliyor; topraklarına ve çiftliklerine yasadışı şekilde el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri sürdüğü sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi zirveye katılmayacak. 2026 G20’yi Miami, Florida’da düzenlemeyi dört gözle bekliyorum!”
G20 zirvesinin 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da yapılması planlanıyor.