Fenerbahçe’nin Ferencvaros maçı ilk 11’i açıklandı
2025
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan takımı Ferencvaros'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem ve En Nesyri'yle başlayacak.
Macar temsilcisi Ferencvaros’un ilk 11’i ise Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf ve Varge şeklinde açıklandı.