Fenerbahçe’nin Ferencvaros maçı ilk 11’i açıklandı
Avrupa arenasında sahne alacak olan Fenerbahçe’nin Ferencvaros karşılaşmasındaki ilk 11’i belli oldu. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan takımı Ferencvaros'u konuk ediyor.Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem ve En Nesyri'yle başlayacak.Macar temsilcisi Ferencvaros’un ilk 11’i ise Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf ve Varge şeklinde açıklandı.
avrupa ligi, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü
20:18 27.11.2025
Avrupa arenasında sahne alacak olan Fenerbahçe’nin Ferencvaros karşılaşmasındaki ilk 11’i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan takımı Ferencvaros'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem ve En Nesyri'yle başlayacak.
Macar temsilcisi Ferencvaros’un ilk 11’i ise Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf ve Varge şeklinde açıklandı.
