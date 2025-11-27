https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahcenin-ferencvaros-maci-ilk-11i-aciklandi-1101364435.html

Fenerbahçe’nin Ferencvaros maçı ilk 11’i açıklandı

27.11.2025

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan takımı Ferencvaros'u konuk ediyor.Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem ve En Nesyri'yle başlayacak.Macar temsilcisi Ferencvaros’un ilk 11’i ise Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf ve Varge şeklinde açıklandı.

