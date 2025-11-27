https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/tarihin-rengini-degistirecek-13-bin-yillik-tasta-var-olmamasi-gereken-bir-renk-tespit-edildi-1101333320.html

Tarihin rengini değiştirecek: 13 bin yıllık taşta var olmaması gereken bir renk tespit edildi

Arkeolojik kazılarda, yaklaşık 13 bin yıllık bir taşta mavi pigment izleri bulundu. Mavi renk, tarih öncesi sanat anlayışına ilişkin yerleşik bilgileri... 27.11.2025

Mavi rengin “ilk sentetik pigmenti” sayılan Egyptian blue, Antik Mısır’da yaklaşık MÖ 2200 civarında geliştirildi. Kaynak açısından son derece az olması mavi rengi, sanat tarihi açısından uzun süre “en nadir ve en değerli” renklerden biri yaptı. Zenginlik sembolü sayılırdıDiğer birçok renge göre hem bulunması hem üretimi daha zordu. Bu nedenle mavi pigmentler, özellikle Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde zenginlik, kutsallık ve soyluluk sembolü sayıldı. Orta Çağ’da bazı resim siparişlerinde, “mavi rengi ne kadar kullanacağı” bile önceden sözleşmede yazardı. İtalya’da bazı ustalar mavi pigment israfından kaçınmak için kumaşın altına gri/siyah renk boyar, üstüne az mavi sürerek optik etki yaratırdı.Mavi rengin en eski kullanımı olarak kayda geçtiAlmanya’daki Mühlheim-Dietesheim bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda 13 bin öncesine tarihlenen bir taş eserde mavi pigment izlerine rastlandı.Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi'nden bilim insanları, taş üzerinde tespit edilen mavi kalıntının 'mineralli pigment azurit' olduğunu belirledi. Bu keşif, Avrupa’daki bilinen en eski mavi renk kullanımı olarak kayda geçti.29 Eylül'de yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. Izzy Wisher elde ettikleri keşifle ilgili "Bu bulgu, Paleolitik pigment kullanımına dair bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulamaya zorluyor” ifadesini kullandı.

