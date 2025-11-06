https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/unlu-sosyal-medya-fenomeni-insan-barbie-gizemli-sekilde-olu-bulundu-1100788123.html

Ünlü sosyal medya fenomeni 'İnsan Barbie' gizemli şekilde ölü bulundu

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Bárbara Jankavski, namıdiğer “İnsan Barbie”, Sao Paulo’daki lüks bir dairede şüpheli şekilde ölü bulundu. Yasa dışı madde... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Brezilya’da Instagram ve TikTok’ta yüz binlerce takipçisi bulunan Bárbara Jankavski (31), “İnsan Barbie” kimliğiyle tanınıyordu. Jankavski, estetik operasyon sürecini paylaşarak ünlenmiş, son olarak Haziran ayında yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu.Ancak Sao Paulo’da kaldığı lüks dairede ölü bulunması, hem hayranlarını hem de polis yetkililerini şoke etti.Gecenin tanığı: Kamu avukatıyla “şüpheli buluşma”CNN Brasil’in aktardığına göre, polis raporunda adı geçen 51 yaşındaki kamu avukatı Renato Campos Pinto de Vitto, Jankavski ile ölümünden önceki gece birlikte olduğunu itiraf etti. De Vitto, genç kadını “cinsel hizmet” karşılığında kiraladığını, birlikte yasadışı madde kullandıklarını ve Jankavski’nin uyuduktan sonra hareketsiz kaldığını fark ettiğini söyledi.De Vitto, ambulans çağırmadan önce dokuz dakika boyunca kalp masajı yaptığını da iddia etti.Darp i̇zleri ve şüpheli detaylarSao Paulo Askeri Polisi’nin açıklamasına göre, fenomen yalnızca iç çamaşırıyla bulundu. Sol gözünde darbe izi, sırtında ise morarmalar tespit edildi.Bir arkadaşı, yüzündeki yaranın “daha önce düşme sonucu oluştuğunu” söylese de, polis olayı “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti. Adli Tıp Kurumu otopsi ve toksikoloji testleri başlattı.Sessizliğin ardından gelen trajediFenomen, ölümünden önce bir aydan uzun süredir sosyal medyada aktif değildi. Son paylaşımını 1 Ekim’de, başka bir influencer olan Avós da Razão ile yaptığı eğlenceli bir video olarak yayınlamıştı.Hayranları, ölüm haberinin ardından yorumlarda “Gerçek Barbie artık gökyüzünde”, “Parlayan yıldız artık aramızda değil” gibi mesajlar paylaştı.Dijital dünyada bir karanlık masalBir zamanlar hayalini kurduğu “kusursuz güzellik” için sayısız operasyon geçiren İnsan Barbie, şimdi Brezilya’nın en çok konuşulan gizemlerinden birinin merkezinde. Ölüm sebebinin madde kullanımı mı yoksa şiddet mi olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

