Sivastopol'da Deniz Kuvvetleri anıtını havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı
Sivastopol'da Deniz Kuvvetleri anıtını havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı
FSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Vinnitsa Bölgesi'nde 1968'de doğmuş, Ukrayna aşırı milliyetçi ideolojisine bağlı bir kişi, Sivastopol'da Rus Deniz Kuvvetleri’nin 300. yıldönümününe adanan bir anıtı havaya uçurmayı planladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.Açıklamaya göre saldırgan, Ukrayna yanlısı internet kaynaklarında yayınlamak için Sivastopol'daki askeri tesisleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin füze saldırılarının sonuçları hakkında veri topluyordu.Saldırgan ayrıca halk arasında korku salmak amacıyla Sivastopol'da Rus Deniz Kuvvetleri’nin 300. yıldönümüne adanan bir anıtı havaya uçurmayı planlıyordu.Yakalanan kişi el yapımı patlayıcı yapımına ilişkin talimatları inceleyerek, gerekli parçaları temin edip parça etkili uzaktan kumandalı bir patlayıcı düzeneği tertip etti. Güvenlik güçleri, yaptıkları arama sırasında bombayı ele geçirildi. Saldırgan hakkında, yasadışı patlayıcı bulundurmak ve terör saldırısına hazırlık yapmaktan ceza davası açıldı. Mahkeme, saldırganın tutuklanmasına karar verdi. Sivastopol sakini olan saldırgan müebbet hapis cezası alabilir.
FSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Vinnitsa Bölgesi'nde 1968'de doğmuş, Ukrayna aşırı milliyetçi ideolojisine bağlı bir kişi, Sivastopol'da Rus Deniz Kuvvetleri’nin 300. yıldönümününe adanan bir anıtı havaya uçurmayı planladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Açıklamaya göre saldırgan, Ukrayna yanlısı internet kaynaklarında yayınlamak için Sivastopol'daki askeri tesisleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin füze saldırılarının sonuçları hakkında veri topluyordu.
Saldırgan ayrıca halk arasında korku salmak amacıyla Sivastopol'da Rus Deniz Kuvvetleri’nin 300. yıldönümüne adanan bir anıtı havaya uçurmayı planlıyordu.
Yakalanan kişi el yapımı patlayıcı yapımına ilişkin talimatları inceleyerek, gerekli parçaları temin edip parça etkili uzaktan kumandalı bir patlayıcı düzeneği tertip etti. Güvenlik güçleri, yaptıkları arama sırasında bombayı ele geçirildi.
Saldırgan hakkında, yasadışı patlayıcı bulundurmak ve terör saldırısına hazırlık yapmaktan ceza davası açıldı. Mahkeme, saldırganın tutuklanmasına karar verdi. Sivastopol sakini olan saldırgan müebbet hapis cezası alabilir.