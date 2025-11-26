Türkiye
Erdoğan: Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk
Erdoğan: Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk
Erdoğan, "Ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk. Sosyal devlet rehberliğinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık... 26.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu ve sağlık alanında büyük bir devrime imza atıldığını vurguladı:Sağlıkta yeni hedefler
Erdoğan: Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk

14:44 26.11.2025 (güncellendi: 14:56 26.11.2025)
© TCCB / Murat KulaErdoğan
© TCCB / Murat Kula
Erdoğan, "Ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk. Sosyal devlet rehberliğinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde edebilmesini sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu ve sağlık alanında büyük bir devrime imza atıldığını vurguladı:

İnsan merkezli siyaset anlayışımızla sağlığa büyük önem verdik. Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk. Sosyal devlet ilkesi rehberliğinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde istifade edebilmesini sağladık. İlaç almak için sabahın köründe insanların yola düştüğü, muayene sırası için saatlerce kuyrukta beklediği, parası yetmeyince hastanın rehin tutulduğu günler geride kaldı. 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

Sağlıkta yeni hedefler

Donanım ve sağlık altyapısında dünyada birinci ligde olmamız yetmez, vatandaşın sağlık hizmetlerine eşit erişiminde gıpta edilen ülkelerden olmamız yetmez, sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılamamız yetmez. Tıbbi cihaz üretiminde de yeni bir aşamaya geçmek zorundayız

