Erdoğan: Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk

İnsan merkezli siyaset anlayışımızla sağlığa büyük önem verdik. Kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini halkımızın hizmetine sunduk. Sosyal devlet ilkesi rehberliğinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde istifade edebilmesini sağladık. İlaç almak için sabahın köründe insanların yola düştüğü, muayene sırası için saatlerce kuyrukta beklediği, parası yetmeyince hastanın rehin tutulduğu günler geride kaldı. 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.