Ryabkov'dan ABD'yle Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirme: 'Sakin süreç istiyoruz'
Ryabkov’dan ABD’yle Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirme: ‘Sakin süreç istiyoruz’
Sputnik Türkiye
Ukrayna konusunda ABD ile normal ve sakin bir müzakere sürecinden yana olduklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, hiçbir ‘kirli oyuna’... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnki’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve ABD Özel Temsilcisi Steve Whitkoff arasındaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasını değerlendirdi.Ryabkov, “Bu kirli oyunlara bulaşmak istemiyoruz. Sadece normal, sakin bir sürece ihtiyacımız var ve biz de bunu savunuyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Batı medyası, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile ABD Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev arasındaki telefon görüşmelerine ait olduğu iddia edilen konuşmaların dökümlerini yayınlamıştı. Dmitriyev, iddiayı ‘yalan haber’ olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söylemişti. “Bu sızıntıların yıkıcı anlamını abartmazdım” diyen Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın da dolaylı olarak Whitkoff'u savunduğuna dikkat çekmişti. Kremlin Sözcüsü, Batı medyası ile ilgili olarak ‘saygınlık’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, zira hiç kimsenin hiçbir şeyden çekinmediğini ve mesleki utanç duymadığını ifade etmişti.
07:57 27.11.2025 (güncellendi: 08:08 27.11.2025)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Vtaly Belousov
Ukrayna konusunda ABD ile normal ve sakin bir müzakere sürecinden yana olduklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, hiçbir ‘kirli oyuna’ katılmak istemediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnki’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve ABD Özel Temsilcisi Steve Whitkoff arasındaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasını değerlendirdi.
Ryabkov, “Bu kirli oyunlara bulaşmak istemiyoruz. Sadece normal, sakin bir sürece ihtiyacımız var ve biz de bunu savunuyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Batı medyası, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile ABD Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev arasındaki telefon görüşmelerine ait olduğu iddia edilen konuşmaların dökümlerini yayınlamıştı. Dmitriyev, iddiayı ‘yalan haber’ olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söylemişti. “Bu sızıntıların yıkıcı anlamını abartmazdım” diyen Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın da dolaylı olarak Whitkoff'u savunduğuna dikkat çekmişti. Kremlin Sözcüsü, Batı medyası ile ilgili olarak ‘saygınlık’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, zira hiç kimsenin hiçbir şeyden çekinmediğini ve mesleki utanç duymadığını ifade etmişti.
