Ryabkov: Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaret halen geçerli
© Sputnik/
Rus Dışişleri yetkilisi Ryabkov, Ukrayna meselesi hakkında ABD'yle yürütülen temaslar hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaretin halen geçerli olduğunu söyledi.
Gazetecilerin Witkoff'un ziyaretinin halen gündemde olup olmadığını sorması üzerine Ryabkov, "Bununla ilgili soru işaretleri doğurmak için hiçbir neden yok. Her şey dinamik şekilde ilerliyor. Son günlerde neyin mümkün, neyin imkansız olduğu konusunda spekülasyon yapma girişimlerini defalarca gördük. Her şeyin bir zamanı var. Netlik sağlandığında, gerekli bilgilendirme yapılacak" yanıtını verdi.
Ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirten Ryabkov, Moskova'daki temasların programının tarih belli olduktan sonra netleştirileceğini bildirdi.
Rus yetkili, Moskova'nın Witkoff'la hangi metin üzerinde çalışacağıyla ilgili bir soru karşısında ise "Bu, Witkoff'un Moskova'ya ilk ziyareti değil. Ne getirirse onun üzerinde çalışacağız. Moskova'nın Cenevre'deki görüşmelerin sonucu ve AB etrafında örgütlenen ve ilerlemeyi engellemek için girişimlerini sürdüren yıkıcı güçlerin rolü konusunda hala bir netliğe sahip değil. Dolayısıyla bakacağız. Witkoff ne getirirse, onunla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hükümlü takasıyla ilgili görüşmeleri de değerlendiren Ryabkov, Moskova ile Washington'un henüz bu konuya odaklanmadığını, zaman zaman temaslar gerçekleştiğini bildirdi.
