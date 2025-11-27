Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ryabkov-witkoffun-moskovaya-planladigi-ziyaret-halen-gecerli-1101332953.html
Ryabkov: Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaret halen geçerli
Ryabkov: Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaret halen geçerli
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri yetkilisi Ryabkov, Ukrayna meselesi hakkında ABD'yle yürütülen temaslar hakkında açıklamalarda bulundu. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T10:38+0300
2025-11-27T10:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
sergey ryabkov
moskova
ukrayna
abd
ab
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055534521_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_33a005c1847ba68c7b20e0bf870a95c9.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaretin halen geçerli olduğunu söyledi.Gazetecilerin Witkoff'un ziyaretinin halen gündemde olup olmadığını sorması üzerine Ryabkov, "Bununla ilgili soru işaretleri doğurmak için hiçbir neden yok. Her şey dinamik şekilde ilerliyor. Son günlerde neyin mümkün, neyin imkansız olduğu konusunda spekülasyon yapma girişimlerini defalarca gördük. Her şeyin bir zamanı var. Netlik sağlandığında, gerekli bilgilendirme yapılacak" yanıtını verdi.Ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirten Ryabkov, Moskova'daki temasların programının tarih belli olduktan sonra netleştirileceğini bildirdi.Rus yetkili, Moskova'nın Witkoff'la hangi metin üzerinde çalışacağıyla ilgili bir soru karşısında ise "Bu, Witkoff'un Moskova'ya ilk ziyareti değil. Ne getirirse onun üzerinde çalışacağız. Moskova'nın Cenevre'deki görüşmelerin sonucu ve AB etrafında örgütlenen ve ilerlemeyi engellemek için girişimlerini sürdüren yıkıcı güçlerin rolü konusunda hala bir netliğe sahip değil. Dolayısıyla bakacağız. Witkoff ne getirirse, onunla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hükümlü takasıyla ilgili görüşmeleri de değerlendiren Ryabkov, Moskova ile Washington'un henüz bu konuya odaklanmadığını, zaman zaman temaslar gerçekleştiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bati-medyasi-abd-ukraynada-once-baris-sonra-guvenlik-garantileri-istiyor-1101328576.html
moskova
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0d/1055534521_766:0:3497:2048_1920x0_80_0_0_0e3c9dd0c8b3d50c0d17c78b4a87760c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, sergey ryabkov, moskova, ukrayna, abd, ab, rusya
haberler, sergey ryabkov, moskova, ukrayna, abd, ab, rusya

Ryabkov: Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaret halen geçerli

10:38 27.11.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rus Dışişleri yetkilisi Ryabkov, Ukrayna meselesi hakkında ABD'yle yürütülen temaslar hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya planladığı ziyaretin halen geçerli olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Witkoff'un ziyaretinin halen gündemde olup olmadığını sorması üzerine Ryabkov, "Bununla ilgili soru işaretleri doğurmak için hiçbir neden yok. Her şey dinamik şekilde ilerliyor. Son günlerde neyin mümkün, neyin imkansız olduğu konusunda spekülasyon yapma girişimlerini defalarca gördük. Her şeyin bir zamanı var. Netlik sağlandığında, gerekli bilgilendirme yapılacak" yanıtını verdi.

Ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirten Ryabkov, Moskova'daki temasların programının tarih belli olduktan sonra netleştirileceğini bildirdi.

Rus yetkili, Moskova'nın Witkoff'la hangi metin üzerinde çalışacağıyla ilgili bir soru karşısında ise "Bu, Witkoff'un Moskova'ya ilk ziyareti değil. Ne getirirse onun üzerinde çalışacağız. Moskova'nın Cenevre'deki görüşmelerin sonucu ve AB etrafında örgütlenen ve ilerlemeyi engellemek için girişimlerini sürdüren yıkıcı güçlerin rolü konusunda hala bir netliğe sahip değil. Dolayısıyla bakacağız. Witkoff ne getirirse, onunla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hükümlü takasıyla ilgili görüşmeleri de değerlendiren Ryabkov, Moskova ile Washington'un henüz bu konuya odaklanmadığını, zaman zaman temaslar gerçekleştiğini bildirdi.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Batı medyası: ABD, Ukrayna’da önce barış sonra güvenlik garantileri istiyor
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала