Politico, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin detayları paylaştı.Haberde, “Rubio, Avrupalı ​​müttefiklerine, ABD'nin Ukrayna'ya herhangi bir güvenlik garantisi vermeden önce bir barış anlaşması imzalamak istediğini söyledi” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, ABD'li diplomatın, anlaşmanın imzalanmasının ardından çözüme kavuşturulması gereken birkaç konuya daha değindiği aktardı.Avrupalıların, meselenin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Rus varlıklarının dondurulmasıyla ilgili olduğuna inandığı belirtildi.ABD’nin barış planı ve Avrupa'nın ‘değişiklikleri’Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin çözüm planının metnini aldıklarını, ancak henüz ayrıntılı olarak görüşülmediğini açıklamıştı. Bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini söyleyen Putin, cephedeki durumun, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından genel olarak Rusya'nın lehine olduğunu, ancak Moskova'nın müzakerelere ve barışçıl çözüme açık olduğunu belirtmişti.Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna temsilcileri, 23 Kasım Pazar günü Cenevre’de bir araya gelerek Avrupa ve Ukrayna taraflarının ABD’nin planı için hazırladıkları önerileri görüşmüştü. Batı medyası, önerilen değişikliklerin iki taslağını yayınlamıştı.Taslaklardan birine göre, Ukrayna ordusundaki asker sayısı 800 bin olarak belirlenirken diğerinde hiçbir kısıtlama yer almıyor.Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kontrolü altında faaliyete geçirilmesi, üretilen elektriğin de Rusya ve Ukrayna arasında yarı yarıya paylaşılması öneriler arasında yer alırken İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, taslaklardan birinde söz konusu santralin tamamen Kiev rejiminin kontrolüne geçmesi talep ediliyor.Bazı kaynaklara göre Avrupa planı, barış zamanında NATO güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının yasaklanmasını içerirken, diğerleri yabancı birliklerin varlığına ilişkin kararın Kiev'de kaldığını savunuyor.Avrupa Birliği'nin önerisinde, çatışmanın mevcut cephe hattında sonlandırılması önerildiği öne sürülürken bu, ABD'nin Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesi gerektiği yönündeki temel madde ile çelişiyor.

