Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Tarabrin: Batı, Ukrayna’nın kimyasal silah kullandığını biliyor ve tedarik ediyor
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Tarabrin: Batı, Ukrayna’nın kimyasal silah kullandığını biliyor ve tedarik ediyor
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Batı ülkelerini Ukrayna’ya kimyasal silah tedarik etmekle suçladı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Lahey’de 24-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Taraf Devletler Konferansı'nın 30. Oturumu’nda konuşan Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullandığından haberdar olduğunu, bu tür kimyasal maddelerin Ukrayna’ya Batı Avrupa’dan sevk edildiğini belirtti.Tarabrin, NATO askerleri ve Batılı paralı savaşçıların doğrudan çatışmalara katıldığını ve Rusya altyapısına yönelik saldırılarda rol oynadığını belirterek, “Batılı ülkeler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını ilk elden biliyor. Çünkü hassas kimyasal maddeler doğrudan Batı Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderiliyor. Bu durum, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.Rus temsilci, Rusya’nın bu iddialara ilişkin kanıtlarını daha önce de defalarca OPCW platformundaki tematik brifinglerde sunduklarını vurguladı.
27.11.2025
© AFP 2023 / Lex van Lieshout / ANP
© AFP 2023 / Lex van Lieshout / ANP
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Batı ülkelerini Ukrayna’ya kimyasal silah tedarik etmekle suçladı.
Lahey’de 24-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Taraf Devletler Konferansı'nın 30. Oturumu’nda konuşan Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullandığından haberdar olduğunu, bu tür kimyasal maddelerin Ukrayna’ya Batı Avrupa’dan sevk edildiğini belirtti.
Tarabrin, NATO askerleri ve Batılı paralı savaşçıların doğrudan çatışmalara katıldığını ve Rusya altyapısına yönelik saldırılarda rol oynadığını belirterek, “Batılı ülkeler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını ilk elden biliyor. Çünkü hassas kimyasal maddeler doğrudan Batı Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderiliyor. Bu durum, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.
Rus temsilci, Rusya’nın bu iddialara ilişkin kanıtlarını daha önce de defalarca OPCW platformundaki tematik brifinglerde sunduklarını vurguladı.
