Rusya: Kiev, muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullanıyor

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev'in muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullandığına dair vakaları kayıt altına aldıklarını ve Ukrayna'da bu tür maddelerin seri üretimine yönelik bir sistem bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Lahey'de düzenlenen 109. OPCW İcra Kurulu Toplantısı'nda konuşan Tarabrin, Rusya'nın ele geçirilen topraklarda zehirli kimyasallar içeren patlayıcıların tespiti konusunda OPCW'den teknik yardım talep ettiğini bildirdi.



Tarabrin, "Rus tarafı, sadece Ukraynalı aşırı milliyetçilerin toksik kimyasalların ve zehirleyici maddelerin kullanımına dair vakaları değil, aynı zamanda Ukrayna'da bunların yaygın bir seri üretim sisteminin varlığını da tespit etmeyi sürdürüyor" dedi.



Bu bağlamda, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın OPCW Teknik Sekreterlik Genel Direktörüne Sözleşme'nin VIII. Maddesi, 38(e) paragrafı uyarınca teknik yardım sağlanması için Teknik Sekreterlik uzmanlarını Rusya'ya göndermesi talebini içeren bir mektup yazdığını kaydeden Tarabrin, bu mektubun teslim edildiğini OPCW üye devletlerine resmi olarak bildirdiğini belirtti.