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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rusya-kiev-muharebe-sahasinda-zehirleyici-maddeler-kullaniyor-1097775404.html
Rusya: Kiev, muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullanıyor
Rusya: Kiev, muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullanıyor
Sputnik Türkiye
Kiev'in Rusya'yla çatışmalar sırasında zehirleyici maddeyle dolu silahlar kullandığı konusunda Moskova'dan yeni bir açıklama geldi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:47+0300
2025-07-10T12:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir tarabrin
rusya
kiev
moskova
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
ukrayna
zehirli
silah
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Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev'in muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullandığına dair vakaları kayıt altına aldıklarını ve Ukrayna'da bu tür maddelerin seri üretimine yönelik bir sistem bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Lahey'de düzenlenen 109. OPCW İcra Kurulu Toplantısı'nda konuşan Tarabrin, Rusya'nın ele geçirilen topraklarda zehirli kimyasallar içeren patlayıcıların tespiti konusunda OPCW'den teknik yardım talep ettiğini bildirdi.Tarabrin, "Rus tarafı, sadece Ukraynalı aşırı milliyetçilerin toksik kimyasalların ve zehirleyici maddelerin kullanımına dair vakaları değil, aynı zamanda Ukrayna'da bunların yaygın bir seri üretim sisteminin varlığını da tespit etmeyi sürdürüyor" dedi.Bu bağlamda, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın OPCW Teknik Sekreterlik Genel Direktörüne Sözleşme'nin VIII. Maddesi, 38(e) paragrafı uyarınca teknik yardım sağlanması için Teknik Sekreterlik uzmanlarını Rusya'ya göndermesi talebini içeren bir mektup yazdığını kaydeden Tarabrin, bu mektubun teslim edildiğini OPCW üye devletlerine resmi olarak bildirdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rus-disisleri-bm-genel-sekreteri-guterres-kiev-rejimini-koru-korune-destekliyor-1097772388.html
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vladimir tarabrin, rusya, kiev, moskova, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, zehirli, silah
vladimir tarabrin, rusya, kiev, moskova, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, zehirli, silah

Rusya: Kiev, muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullanıyor

11:47 10.07.2025 (güncellendi: 12:05 10.07.2025)
© AP Photo / Alfonso PerezKimyasal silah
Kimyasal silah - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Alfonso Perez
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Kiev'in Rusya'yla çatışmalar sırasında zehirleyici maddeyle dolu silahlar kullandığı konusunda Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Kiev'in muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullandığına dair vakaları kayıt altına aldıklarını ve Ukrayna'da bu tür maddelerin seri üretimine yönelik bir sistem bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Lahey'de düzenlenen 109. OPCW İcra Kurulu Toplantısı'nda konuşan Tarabrin, Rusya'nın ele geçirilen topraklarda zehirli kimyasallar içeren patlayıcıların tespiti konusunda OPCW'den teknik yardım talep ettiğini bildirdi.

Tarabrin, "Rus tarafı, sadece Ukraynalı aşırı milliyetçilerin toksik kimyasalların ve zehirleyici maddelerin kullanımına dair vakaları değil, aynı zamanda Ukrayna'da bunların yaygın bir seri üretim sisteminin varlığını da tespit etmeyi sürdürüyor" dedi.

Bu bağlamda, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın OPCW Teknik Sekreterlik Genel Direktörüne Sözleşme'nin VIII. Maddesi, 38(e) paragrafı uyarınca teknik yardım sağlanması için Teknik Sekreterlik uzmanlarını Rusya'ya göndermesi talebini içeren bir mektup yazdığını kaydeden Tarabrin, bu mektubun teslim edildiğini OPCW üye devletlerine resmi olarak bildirdiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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