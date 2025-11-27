https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/eurocleardan-von-der-leyene-uyari-rus-varliklarindan-kieve-kredi-saglanmasi-risk-tasiyor-1101340226.html
Euroclear’dan Von der Leyen’e uyarı: Rus varlıklarından Kiev’e kredi sağlanması risk taşıyor
Euroclear’dan Von der Leyen’e uyarı: Rus varlıklarından Kiev’e kredi sağlanması risk taşıyor
Sputnik Türkiye
Euroclear CEO’su Valerie Urbain, AB Başkanı Ursula von der Leyen'e Rus varlıklarına ilişkin planlarla ilgili uyarıda bulundu. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T12:28+0300
2025-11-27T12:28+0300
2025-11-27T12:29+0300
ekonomi̇
belçika
euroclear bank
avrupa birliği
ursula von der leyen
rusya
dondurulmuş rus varlıkları
ukrayna
kredi
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101340051_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64e57fdf9bdb15d52a756c948110158c.jpg
Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama şirketi Euroclear CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi sağlamak için kullanmasının riskli olduğunu söyledi.Gazetenin haberinde, “Euroclear, Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antщnio Costa'ya gönderdiği mektupta, (Rus varlıklarından Ukrayna'ya verilen) kredinin, Avrupa finans piyasalarının cazibesini ve Avrupa'daki yatırım ortamını zedeleyebileceği uyarısında bulundu” ifadesine yer verildi.Euroclear CEO’su Urbain, yatırımcıların, özellikle de ulusal varlık fonları ve merkez bankalarının bu girişimi, hukukun üstünlüğünü zedeleyen bir rezerv müsaderesi olarak algılayacağını belirtti.Mektupta, “Bunun sonucunda ortaya çıkan risk primi, Avrupa devlet tahvillerindeki spreadlerin sürekli artmasına yol açarak tüm üye ülkeler için borçlanma maliyetlerini artıracak” dendi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/putin-rus-silahi-etkinligini-kanitladi-1101336052.html
belçika
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101340051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb335dd9b2369d2b83faf50e700db933.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, euroclear bank, avrupa birliği, ursula von der leyen, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kredi, financial times
belçika, euroclear bank, avrupa birliği, ursula von der leyen, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kredi, financial times
Euroclear’dan Von der Leyen’e uyarı: Rus varlıklarından Kiev’e kredi sağlanması risk taşıyor
12:28 27.11.2025 (güncellendi: 12:29 27.11.2025)
Euroclear CEO’su Valerie Urbain, AB Başkanı Ursula von der Leyen'e Rus varlıklarına ilişkin planlarla ilgili uyarıda bulundu.
Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama şirketi Euroclear CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi sağlamak için kullanmasının riskli olduğunu söyledi.
Gazetenin haberinde, “Euroclear, Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antщnio Costa'ya gönderdiği mektupta, (Rus varlıklarından Ukrayna'ya verilen) kredinin, Avrupa finans piyasalarının cazibesini ve Avrupa'daki yatırım ortamını zedeleyebileceği uyarısında bulundu” ifadesine yer verildi.
Euroclear CEO’su Urbain, yatırımcıların, özellikle de ulusal varlık fonları ve merkez bankalarının bu girişimi, hukukun üstünlüğünü zedeleyen bir rezerv müsaderesi olarak algılayacağını belirtti.
Mektupta, “Bunun sonucunda ortaya çıkan risk primi, Avrupa devlet tahvillerindeki spreadlerin sürekli artmasına yol açarak tüm üye ülkeler için borçlanma maliyetlerini artıracak” dendi.
Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Moskovaise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.