https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/eurocleardan-von-der-leyene-uyari-rus-varliklarindan-kieve-kredi-saglanmasi-risk-tasiyor-1101340226.html

Euroclear’dan Von der Leyen’e uyarı: Rus varlıklarından Kiev’e kredi sağlanması risk taşıyor

Euroclear’dan Von der Leyen’e uyarı: Rus varlıklarından Kiev’e kredi sağlanması risk taşıyor

Sputnik Türkiye

Euroclear CEO’su Valerie Urbain, AB Başkanı Ursula von der Leyen'e Rus varlıklarına ilişkin planlarla ilgili uyarıda bulundu. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T12:28+0300

2025-11-27T12:28+0300

2025-11-27T12:29+0300

ekonomi̇

belçika

euroclear bank

avrupa birliği

ursula von der leyen

rusya

dondurulmuş rus varlıkları

ukrayna

kredi

financial times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101340051_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64e57fdf9bdb15d52a756c948110158c.jpg

Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama şirketi Euroclear CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya kredi sağlamak için kullanmasının riskli olduğunu söyledi.Gazetenin haberinde, “Euroclear, Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antщnio Costa'ya gönderdiği mektupta, (Rus varlıklarından Ukrayna'ya verilen) kredinin, Avrupa finans piyasalarının cazibesini ve Avrupa'daki yatırım ortamını zedeleyebileceği uyarısında bulundu” ifadesine yer verildi.Euroclear CEO’su Urbain, yatırımcıların, özellikle de ulusal varlık fonları ve merkez bankalarının bu girişimi, hukukun üstünlüğünü zedeleyen bir rezerv müsaderesi olarak algılayacağını belirtti.Mektupta, “Bunun sonucunda ortaya çıkan risk primi, Avrupa devlet tahvillerindeki spreadlerin sürekli artmasına yol açarak tüm üye ülkeler için borçlanma maliyetlerini artıracak” dendi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/putin-rus-silahi-etkinligini-kanitladi-1101336052.html

belçika

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, euroclear bank, avrupa birliği, ursula von der leyen, rusya, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kredi, financial times