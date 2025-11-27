https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rus-vekil-whatsappin-rusyada-engellenmesi-yalnizca-zaman-meselesi-1101322959.html

Rus vekil: WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi 'yalnızca zaman meselesi'

Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’

27.11.2025

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Rusya’da engellenebileceğini belirtti.Nemkin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’nın yerel yasalarını görmezden geldiğini, vatandaşların veri güvenliğini tehdit ettiğini ve bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Menkin ayrıca, 2025 yılı itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına yönelik siber saldırıların 3.5 kat arttığını vurgulayarak, yapılan teknik tespitlere göre, binlerce hesabın ele geçirildiğini, kullanıcı verilerinin çalındığını ve sahte hesap klonlarıyla dolandırıcılık yapıldığını bildirdi ifade etti.Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Rusya'da "aşırılık yanlısı faaliyet" kapsamında yasaklanmış bulunuyor. WhatsApp ise halen erişilebilir olsa da, bu durum güvenlik ve yasa ihlalleri nedeniyle tartışmalı hale gelmiş durumda.

