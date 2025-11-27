Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rus-vekil-whatsappin-rusyada-engellenmesi-yalnizca-zaman-meselesi-1101322959.html
Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’
Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Bilgi Politikaları Komitesi Üyesi Anton Nemkin, Meta'ya ait WhatsApp uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiğini ve kullanıcı güvenliğini... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T01:25+0300
2025-11-27T01:25+0300
dünya
rusya
rusya parlamentosu
duma
whatsapp
meta
bilgi teknolojileri (bt)
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4778fc60ba03c14fa8add0db8215c1a.jpg
Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Rusya’da engellenebileceğini belirtti.Nemkin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’nın yerel yasalarını görmezden geldiğini, vatandaşların veri güvenliğini tehdit ettiğini ve bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Menkin ayrıca, 2025 yılı itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına yönelik siber saldırıların 3.5 kat arttığını vurgulayarak, yapılan teknik tespitlere göre, binlerce hesabın ele geçirildiğini, kullanıcı verilerinin çalındığını ve sahte hesap klonlarıyla dolandırıcılık yapıldığını bildirdi ifade etti.Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Rusya'da "aşırılık yanlısı faaliyet" kapsamında yasaklanmış bulunuyor. WhatsApp ise halen erişilebilir olsa da, bu durum güvenlik ve yasa ihlalleri nedeniyle tartışmalı hale gelmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusyada-yapay-zekayla-uretilen-iceriklere-etiketleme-zorunlulugu-gundemde-1100986215.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_28ee995b8c9f324448b2f3e9dc6d0502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya parlamentosu, duma, whatsapp, meta, bilgi teknolojileri (bt), telegram
rusya, rusya parlamentosu, duma, whatsapp, meta, bilgi teknolojileri (bt), telegram

Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’

01:25 27.11.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Devlet Duması Bilgi Politikaları Komitesi Üyesi Anton Nemkin, Meta'ya ait WhatsApp uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiğini ve kullanıcı güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ülkede erişime kapatılmasının ‘sadece zaman meselesi’ olduğunu ifade etti.
Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Rusya’da engellenebileceğini belirtti.
Nemkin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’nın yerel yasalarını görmezden geldiğini, vatandaşların veri güvenliğini tehdit ettiğini ve bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Bir hizmet eğer sistematik şekilde kurallarımızı hiçe sayıyor, insanların güvenliğini tehdit ediyor ve ülke yasalarına en küçük bir saygı göstermeksizin çalışmayı sürdürüyor ise, bu hizmetin engellenmesi sadece bir zaman meselesidir.

Menkin ayrıca, 2025 yılı itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına yönelik siber saldırıların 3.5 kat arttığını vurgulayarak, yapılan teknik tespitlere göre, binlerce hesabın ele geçirildiğini, kullanıcı verilerinin çalındığını ve sahte hesap klonlarıyla dolandırıcılık yapıldığını bildirdi ifade etti.

Bütün bunlar, uygulamada düzenli olarak yaşanan teknik arızalar ve güvenlik açıkları üzerinden oluyor. Daha da endişe verici olan ise, şirket bu sorunları çözmeye yönelik adım dahi atmıyor.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Rusya'da "aşırılık yanlısı faaliyet" kapsamında yasaklanmış bulunuyor. WhatsApp ise halen erişilebilir olsa da, bu durum güvenlik ve yasa ihlalleri nedeniyle tartışmalı hale gelmiş durumda.
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
DÜNYA
Rusya’da yapay zekayla üretilen içeriklere etiketleme zorunluluğu gündemde
14 Kasım, 01:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала