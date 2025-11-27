https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rus-vekil-whatsappin-rusyada-engellenmesi-yalnizca-zaman-meselesi-1101322959.html
Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’
Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Bilgi Politikaları Komitesi Üyesi Anton Nemkin, Meta'ya ait WhatsApp uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiğini ve kullanıcı güvenliğini... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T01:25+0300
2025-11-27T01:25+0300
2025-11-27T01:25+0300
dünya
rusya
rusya parlamentosu
duma
whatsapp
meta
bilgi teknolojileri (bt)
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4778fc60ba03c14fa8add0db8215c1a.jpg
Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Rusya’da engellenebileceğini belirtti.Nemkin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’nın yerel yasalarını görmezden geldiğini, vatandaşların veri güvenliğini tehdit ettiğini ve bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Menkin ayrıca, 2025 yılı itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına yönelik siber saldırıların 3.5 kat arttığını vurgulayarak, yapılan teknik tespitlere göre, binlerce hesabın ele geçirildiğini, kullanıcı verilerinin çalındığını ve sahte hesap klonlarıyla dolandırıcılık yapıldığını bildirdi ifade etti.Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Rusya'da "aşırılık yanlısı faaliyet" kapsamında yasaklanmış bulunuyor. WhatsApp ise halen erişilebilir olsa da, bu durum güvenlik ve yasa ihlalleri nedeniyle tartışmalı hale gelmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusyada-yapay-zekayla-uretilen-iceriklere-etiketleme-zorunlulugu-gundemde-1100986215.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065935844_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_28ee995b8c9f324448b2f3e9dc6d0502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya parlamentosu, duma, whatsapp, meta, bilgi teknolojileri (bt), telegram
rusya, rusya parlamentosu, duma, whatsapp, meta, bilgi teknolojileri (bt), telegram
Rus vekil: WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi ‘yalnızca zaman meselesi’
Rusya Devlet Duması Bilgi Politikaları Komitesi Üyesi Anton Nemkin, Meta'ya ait WhatsApp uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiğini ve kullanıcı güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ülkede erişime kapatılmasının ‘sadece zaman meselesi’ olduğunu ifade etti.
Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, Meta şirketine ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Rusya’da engellenebileceğini belirtti.
Nemkin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’nın yerel yasalarını görmezden geldiğini, vatandaşların veri güvenliğini tehdit ettiğini ve bu şartlar altında hizmet vermeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
Bir hizmet eğer sistematik şekilde kurallarımızı hiçe sayıyor, insanların güvenliğini tehdit ediyor ve ülke yasalarına en küçük bir saygı göstermeksizin çalışmayı sürdürüyor ise, bu hizmetin engellenmesi sadece bir zaman meselesidir.
Menkin ayrıca, 2025 yılı itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına yönelik siber saldırıların 3.5 kat arttığını vurgulayarak, yapılan teknik tespitlere göre, binlerce hesabın ele geçirildiğini, kullanıcı verilerinin çalındığını ve sahte hesap klonlarıyla dolandırıcılık yapıldığını bildirdi ifade etti.
Bütün bunlar, uygulamada düzenli olarak yaşanan teknik arızalar ve güvenlik açıkları üzerinden oluyor. Daha da endişe verici olan ise, şirket bu sorunları çözmeye yönelik adım dahi atmıyor.
Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Rusya'da "aşırılık yanlısı faaliyet" kapsamında yasaklanmış bulunuyor. WhatsApp ise halen erişilebilir olsa da, bu durum güvenlik ve yasa ihlalleri nedeniyle tartışmalı hale gelmiş durumda.