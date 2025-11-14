https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusyada-yapay-zekayla-uretilen-iceriklere-etiketleme-zorunlulugu-gundemde-1100986215.html

Rusya’da yapay zekayla üretilen içeriklere etiketleme zorunluluğu gündemde

Rusya Devlet Duması milletvekilleri, yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan içeriklere işaretleme zorunluluğu getirilmesini öngören yasa tasarılarını... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Tasarıların hazırlanmasına Adil Rusya Partisi milletvekili Dmitriy Gusev öncülük etti. Düzenleme, yapay zeka kullanılarak üretilen içeriklere hem ekranda görülebilen bir ibare hem de dosyanın meta verilerinde yer alan makine tarafından okunabilir bir etiket eklenmesini öngörüyor.Milletvekillerine göre uygulama, deepfake içeriklerin ve dezenformasyonun yayılmasını önlemeye, ayrıca kullanıcıların gerçek ve yapay görüntüleri ayırt etmesine yardımcı olacak.Milletvekili Gusev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, önerinin ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını belirterek, “Etiketleme, özgürlüğün kısıtlanması değil, kullanıcıları aldatmaya karşı bir koruma aracıdır. Günümüzde yapay zeka, gerçeğinden ayırt edilemeyen görsel imgeler üretebiliyor. Etiketleme yapılmadığı takdirde, bu manipülasyon ve sahte bilgi üretme aracına dönüşür. Bu nedenle basit ve net bir kural getirmeyi öneriyoruz: Yapay zeka tarafından üretilen tüm içerikler etiketlenmelidir. Bu bir güven, emniyet ve sosyal sorumluluk meselesidir" ifadelerini kullandı. İkinci yasa tasarısıyla da kurallara uymayanlara idari para cezası verilmesi planlanıyor.

