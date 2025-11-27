https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rus-uzman-korotcenko-ukraynanin-yuksek-kayiplari-muzakere-surecini-etkiliyor-dinamikler-rusya-1101362044.html
Rus uzman Korotçenko: Ukrayna’nın yüksek kayıpları müzakere sürecini etkiliyor, dinamikler Rusya lehine
Rus uzman Korotçenko: Ukrayna’nın yüksek kayıpları müzakere sürecini etkiliyor, dinamikler Rusya lehine
Sputnik Türkiye
Askeri analist İgor Korotçenko, ekim ayında Ukrayna ordusunun 47.5 bin kayıp verirken sadece 14 bin asker mobilize edebildiğine dikkat çekerek, bu... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T18:27+0300
2025-11-27T18:27+0300
2025-11-27T18:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇gor korotçenko
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
vladimir putin
rusya
ukrayna
abd
donald trump
steve witkoff
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053253018_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1db4a41a8f58857dcd53cc721948a263.jpg
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ekim ayında yaklaşık 47 bin 500 asker kaybettiği, buna karşın sadece 14 bin kişilik mobilizasyon sağlayabildiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Korotçenko, bu tür bir çatışma dinamiğinin müzakere sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, şunları ifade etti:ABD’nin sürece pragmatik hatta yer yer ‘sinsi’ bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyen Korotçenko, şöyle devam etti:Rus analist, önümüzdeki sürecin hem sahadaki askeri gelişmelere hem de siyasi baskılara bağlı olarak şekilleneceğini vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/putin-rusya-abdnin-ukrayna-planinin-gelecekteki-anlasmalarin-temeli-olarak-kullanilabilecegini-1101357734.html
rusya
ukrayna
abd
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053253018_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e9b5bb066249bc4bad7554d47d619eb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, vladimir putin, rusya, ukrayna, abd, donald trump, steve witkoff, avrupa, vladimir zelenskiy, i̇stanbul
i̇gor korotçenko, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, vladimir putin, rusya, ukrayna, abd, donald trump, steve witkoff, avrupa, vladimir zelenskiy, i̇stanbul
Rus uzman Korotçenko: Ukrayna’nın yüksek kayıpları müzakere sürecini etkiliyor, dinamikler Rusya lehine
Askeri analist İgor Korotçenko, ekim ayında Ukrayna ordusunun 47.5 bin kayıp verirken sadece 14 bin asker mobilize edebildiğine dikkat çekerek, bu dengesizliğin sahadaki durumu Rusya lehine çevirdiğini ve müzakere sürecini etkilediğini söyledi.
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ekim ayında yaklaşık 47 bin 500 asker kaybettiği, buna karşın sadece 14 bin kişilik mobilizasyon sağlayabildiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Korotçenko, bu tür bir çatışma dinamiğinin müzakere sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, şunları ifade etti:
Bu tablo müzakere sürecine doğrudan yansıyor. Şu anda Ukrayna, Trump’ın barış planını dahi görüşmek istemiyor, Rusya’nın İstanbul’daki ikinci tur görüşmelerde sunduğu önerileri ise tamamen reddediyor. Bu nedenle Putin’in ‘özel askeri operasyonun gidişatından memnunuz’ açıklaması tesadüf değil. Çünkü sahadaki gelişmeler, Kiev’in aleyhine ilerliyor.
ABD’nin sürece pragmatik hatta yer yer ‘sinsi’ bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyen Korotçenko, şöyle devam etti:
Washington, hem Avrupa hem de Kiev yönetimi üzerinde baskı kurmaya çalışıyor, ancak bu baskılar şu ana kadar süreci yavaşlatmaktan başka bir işe yaramadı. Son zamanlarda basına sızan telefon konuşmaları bunun bir sonucu. Aynı zamanda Trump ve özel temsilcisi Steven Witkoff'a yönelik yoğun saldırılar da dikkat çekiyor. Avrupa ise Kiev’e destek adına direnç gösteriyor ve zaman zaman rest çekiyor.
Rus analist, önümüzdeki sürecin hem sahadaki askeri gelişmelere hem de siyasi baskılara bağlı olarak şekilleneceğini vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
İki belirleyici faktör var. Birincisi, Rus ordusunun cephe hattında kaydettiği ilerlemeler ve bu ilerlemelerin Ukrayna için ne kadar kritik olacağı. İkincisi ise ABD’nin, Zelenskiy’i mevcut gerçekleri kabul etmeye zorlama konusundaki kararlılığı.