Rus uzman Korotçenko: Ukrayna'nın yüksek kayıpları müzakere sürecini etkiliyor, dinamikler Rusya lehine

Rus uzman Korotçenko: Ukrayna’nın yüksek kayıpları müzakere sürecini etkiliyor, dinamikler Rusya lehine

Askeri analist İgor Korotçenko, ekim ayında Ukrayna ordusunun 47.5 bin kayıp verirken sadece 14 bin asker mobilize edebildiğine dikkat çekerek, bu... 27.11.2025

Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ekim ayında yaklaşık 47 bin 500 asker kaybettiği, buna karşın sadece 14 bin kişilik mobilizasyon sağlayabildiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Korotçenko, bu tür bir çatışma dinamiğinin müzakere sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, şunları ifade etti:ABD’nin sürece pragmatik hatta yer yer ‘sinsi’ bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyen Korotçenko, şöyle devam etti:Rus analist, önümüzdeki sürecin hem sahadaki askeri gelişmelere hem de siyasi baskılara bağlı olarak şekilleneceğini vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

