RTÜK verileri ortaya koydu: Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor

RTÜK verileri ortaya koydu: Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor

Sputnik Türkiye

RTÜK'ün 2024 Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırmasına göre, Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlendi. Ancak 65 yaş ve...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gerçekleştirilen “Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması-2024”, Türkiye’nin 7 bölgesinden 26 ilde, 15 yaş üstü 15 bin 766 kişiyle yapıldı. Katılımcıların yüzde 50,3’ü kadın, yüzde 49,7’si erkek olarak belirlendi.Yaş dağılımında en yüksek oran yüzde 19,2 ile 15-24 yaş ve 35-44 yaş grubuna ait olurken, 65 yaş ve üzerindekiler toplamın yüzde 13’ünü oluşturdu.Cep telefonu ilk sırada, televizyon hâlâ güçlüAraştırmaya göre katılımcıların sahip olduğu cihazlarda cep telefonu yüzde 99 oranla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 94,8 ile televizyon, yüzde 53,9 ile bilgisayar veya tablet, yüzde 14,5 ile radyo izledi. Oyun konsolu (yüzde 8,4) ve e-kitap okuyucu (yüzde 2,3) ise en az kullanılan cihazlar oldu.İnternet ve televizyon günlük yaşamın merkezindeKatılımcıların yüzde 82,5’i her gün internete bağlandığını, yüzde 69,6’sının televizyon izlediğini ve yüzde 69,1’inin sosyal medya kullandığını belirtti. İsteğe bağlı yayın platformlarını (Netflix, BluTV, Exxen vb.) her gün takip edenlerin oranı yüzde 16,5 olurken, radyo ve dijital müzik dinleyenlerin oranı yüzde 10,4 seviyesinde kaldı.Yaşlılar televizyonu gençlerden iki kat fazla izliyorRTÜK verilerine göre Türkiye genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika. Ancak 65 yaş ve üzerindekilerde bu süre 5 saat 16 dakikaya kadar çıkıyor.Kadınlar günde ortalama 4 saat 2 dakika, erkekler ise 3 saat 25 dakika televizyon izliyor.Böylece kadınların ekran başında geçirdiği süre erkeklerden yaklaşık 40 dakika daha fazla.En çok izlenen program türü: HaberlerTelevizyon içeriklerinde en çok izlenen program türü yüzde 89,3 ile haberler oldu.Onu yüzde 85,7 ile dizi ve filmler, yüzde 64 ile yarışma programları, yüzde 45,4 ile belgeseller izledi.Dizi ve film izlemeyi en çok tercih eden yaş grubu yüzde 90,4 ile 55-64 yaş arası oldu.Cinsiyet bazında kadınların yüzde 92,2’si, erkeklerin yüzde 79’u dizi ve film izliyor.Sosyal medya gençlerin alanıGençler televizyon yerine sosyal medyayı tercih ediyor. 15-24 yaş grubu, sosyal medyayı günlük ortalama 4 saat 5 dakika kullanıyor. Genel ortalama ise 3 saat 12 dakika olarak kaydedildi.Araştırmada, sosyal medyayı her gün kullananların oranı yüzde 69,1 olarak belirlendi.İsteğe bağlı yayın platformlarına abone olan her 10 kişiden 3’ü, en az iki farklı platforma üye.Haber için en çok televizyona güveniliyorKatılımcıların yüzde 91,9’u ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri televizyondan takip ediyor.Bunu yüzde 77,8 ile sosyal medya, yüzde 73,7 ile internet haber siteleri izliyor.Haber kaynaklarına güven sıralaması ise şöyle:1️⃣ Televizyon2️⃣ Yazılı basın3️⃣ İnternet haber siteleri4️⃣ Sosyal medya5️⃣ Radyo ve video paylaşım platformları

