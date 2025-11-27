https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/pentagon-eger-abdye-uyusturucu-sokmak-isteyen-bir-narko-teroristseniz-sizi-buluruz-yakalariz-ve-1101323526.html

Pentagon: Eğer ABD'ye uyuşturucu sokmak isteyen bir narko-teröristseniz, sizi buluruz, yakalarız ve bitiririz

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD'ye uyuşturucu sokmaya çalışan tüm narko-teröristlerin 'bulunup yok edileceğini' söyleyerek bunun 'ABD'nin hakkı' olduğunu... 27.11.2025

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığını kendi topraklarına taşımaya çalışan her türlü uyuşturucu teröristini bulmak ve öldürmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyledi.Yaptığı konuşmada Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Pentagon'a göre Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'ne giderek Cumhurbaşkanı Luis Abinader, Savunma Bakanı Korgeneral Carlos Antonio Fernandez Onofre ve kabine yetkilileriyle ülkeler arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu.Hegseth, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abinader ve Onofre ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ikilinin bölgedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda kararlılıklarını teyit ettiğini söyledi.ABD, son aylarda Karayipler'deki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı ve bunun temel gerekçesi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gösterdi. Medya raporları, ABD Donanması'nın yaklaşık üçte birinin bölgede konuşlandığını gösteriyor.Eylül ve Ekim aylarında, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri defalarca silahlı kuvvetlerini kullanarak imha etti. Eylül ayı sonlarında NBC, ABD ordusunun Venezüella'daki uyuşturucu kaçakçılarını hedef alma seçenekleri üzerinde çalıştığını bildirdi.Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanı olarak günlerinin sayılı olduğunu belirtirken, Washington'ın Karakas ile savaşa girme planı olmadığını ifade etti.

