Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/pentagon-eger-abdye-uyusturucu-sokmak-isteyen-bir-narko-teroristseniz-sizi-buluruz-yakalariz-ve-1101323526.html
Pentagon: Eğer ABD'ye uyuşturucu sokmak isteyen bir narko-teröristseniz, sizi buluruz, yakalarız ve bitiririz
Pentagon: Eğer ABD'ye uyuşturucu sokmak isteyen bir narko-teröristseniz, sizi buluruz, yakalarız ve bitiririz
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD’ye uyuşturucu sokmaya çalışan tüm narko-teröristlerin 'bulunup yok edileceğini' söyleyerek bunun 'ABD'nin hakkı' olduğunu... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T04:23+0300
2025-11-27T04:23+0300
dünya
abd
pete hegseth
luis abinader
donald trump
abd
dominik cumhuriyeti
karayipler
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281047_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4ae26b15eb4230d8457675217c4a9fa2.jpg
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığını kendi topraklarına taşımaya çalışan her türlü uyuşturucu teröristini bulmak ve öldürmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyledi.Yaptığı konuşmada Hegseth, şu ifadeleri kullandı:Pentagon'a göre Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'ne giderek Cumhurbaşkanı Luis Abinader, Savunma Bakanı Korgeneral Carlos Antonio Fernandez Onofre ve kabine yetkilileriyle ülkeler arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu.Hegseth, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abinader ve Onofre ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ikilinin bölgedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda kararlılıklarını teyit ettiğini söyledi.ABD, son aylarda Karayipler'deki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı ve bunun temel gerekçesi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gösterdi. Medya raporları, ABD Donanması'nın yaklaşık üçte birinin bölgede konuşlandığını gösteriyor.Eylül ve Ekim aylarında, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri defalarca silahlı kuvvetlerini kullanarak imha etti. Eylül ayı sonlarında NBC, ABD ordusunun Venezüella'daki uyuşturucu kaçakçılarını hedef alma seçenekleri üzerinde çalıştığını bildirdi.Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanı olarak günlerinin sayılı olduğunu belirtirken, Washington'ın Karakas ile savaşa girme planı olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/beyaz-saray-yakininda-2-abd-askeri-vuruldu-1101321178.html
abd
dominik cumhuriyeti
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281047_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8d02dec954755f6200865a7253e5b9d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pete hegseth, luis abinader , donald trump, abd, dominik cumhuriyeti, karayipler, pentagon
abd, pete hegseth, luis abinader , donald trump, abd, dominik cumhuriyeti, karayipler, pentagon

Pentagon: Eğer ABD'ye uyuşturucu sokmak isteyen bir narko-teröristseniz, sizi buluruz, yakalarız ve bitiririz

04:23 27.11.2025
© AP Photo / Alex BrandonPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD’ye uyuşturucu sokmaya çalışan tüm narko-teröristlerin 'bulunup yok edileceğini' söyleyerek bunun 'ABD'nin hakkı' olduğunu savundu.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığını kendi topraklarına taşımaya çalışan her türlü uyuşturucu teröristini bulmak ve öldürmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyledi.
Yaptığı konuşmada Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

Eğer ABD'ye uyuşturucu sokmak isteyen bir narko-teröristseniz, sizi buluruz, sizi yakalarız ve sizi bitiririz, çünkü dünyadaki tüm haklara sahibiz. Çok sayıda avukatımız ve istihbarat analistimiz var. Kimi ve neden hedef aldığımızı tam olarak biliyoruz. Eğer bu eyleme karışırsanız, sizi öldürürüz

Pentagon'a göre Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'ne giderek Cumhurbaşkanı Luis Abinader, Savunma Bakanı Korgeneral Carlos Antonio Fernandez Onofre ve kabine yetkilileriyle ülkeler arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu.
Hegseth, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abinader ve Onofre ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ikilinin bölgedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele konusunda kararlılıklarını teyit ettiğini söyledi.
ABD, son aylarda Karayipler'deki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı ve bunun temel gerekçesi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gösterdi. Medya raporları, ABD Donanması'nın yaklaşık üçte birinin bölgede konuşlandığını gösteriyor.
Eylül ve Ekim aylarında, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri defalarca silahlı kuvvetlerini kullanarak imha etti. Eylül ayı sonlarında NBC, ABD ordusunun Venezüella'daki uyuşturucu kaçakçılarını hedef alma seçenekleri üzerinde çalıştığını bildirdi.
Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanı olarak günlerinin sayılı olduğunu belirtirken, Washington'ın Karakas ile savaşa girme planı olmadığını ifade etti.
National Guard soldiers - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
DÜNYA
Beyaz Saray yakınında 2 ABD askeri vuruldu: 'O hayvan ağır bedel ödeyecek'
Dün, 23:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала