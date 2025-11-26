Meteoroloji tarih verdi, hafta sonuna dikkat: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
10:19 26.11.2025 (güncellendi: 10:21 26.11.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekti. Gök gürültülü sağanak, sıcaklıklarda sert düşüş ve Doğu ile İç Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı beklendiğini açıklandı. Cuma gününden itibaren 64 ilde yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, hafta sonuna doğru ise yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle cuma gününden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
'Hafta sonunda ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı değerlendirmede yağışlı sistemin hafta başında etkisini kaybettiğini belirterek şu bilgileri verdi:
“Hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağış görülecek. Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak.”
Çelik, sıcaklıkların da hafta sonunda mevsim normallerine düşeceğini ifade etti.
Doğu ve İç Anadolu’nun yükseklerinde kar
Cengiz Çelik, yağışlarla beraber kar uyarısı da yaparak, “Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz” dedi.
Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?
İstanbul
Yarın ve perşembe: Yağış yok
Cuma–cumartesi: Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sıcaklık: 18–20°C
Ankara
Çarşamba–cuma: Yağış yok
Sıcaklık: 16–17°C
İzmir
Hafta boyunca: Aralıklı sağanak
Hafta sonu: Kuvvetli gök gürültülü sağanak
Sıcaklık: 20–21°C
Kar ve sağanak beklenen iller
Meteoroloji verilerine göre cuma gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Kar yağışı beklenen iller:
Pazar günü 64 ilde sağanak yağış bekleniyor, bazı bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Sivas, Malatya, Erzincan, Muş, Van, Hakkari
Gün gün yağış beklenen iller
Cuma:
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın
Cumartesi:
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana
Zonguldak, Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir
Pazar:
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’nun tamamına yakınında sağanak etkili olacak:
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş…
