Meteoroloji tarih verdi, hafta sonuna dikkat: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, hafta sonuna doğru ise yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle cuma gününden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve kar yağışı riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.'Hafta sonunda ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı değerlendirmede yağışlı sistemin hafta başında etkisini kaybettiğini belirterek şu bilgileri verdi:“Hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağış görülecek. Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak.”Çelik, sıcaklıkların da hafta sonunda mevsim normallerine düşeceğini ifade etti.Doğu ve İç Anadolu’nun yükseklerinde karCengiz Çelik, yağışlarla beraber kar uyarısı da yaparak, “Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz” dedi.Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?İstanbulAnkaraİzmirKar ve sağanak beklenen illerMeteoroloji verilerine göre cuma gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor.Kar yağışı beklenen iller:Pazar günü 64 ilde sağanak yağış bekleniyor, bazı bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.Sivas, Malatya, Erzincan, Muş, Van, HakkariGün gün yağış beklenen illerCuma:İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, AydınCumartesi:Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, AdanaPazar:Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’nun tamamına yakınında sağanak etkili olacak:İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş…

