Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Dursun Özbek merakla beklenen gelişmeyi duyurdu
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada yaptı. Özbek, sakatlığı bulunan Victor... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer alan Victor Osimhen'in durumuyla ilgili Dursun Özbek, Ekol TV'ye açıklamada bulundu. Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:Osimhen Fenerbahçe derbisinde olacak mı?Özbek, Osimhen sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer alan Victor Osimhen'in durumuyla ilgili Dursun Özbek, Ekol TV'ye açıklamada bulundu. Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:
(Son haftalardaki takım performansı) Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler pazartesi günü sahada Galatasaray, en yüksek seviyede performansını verecek. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da kadroda olacak. Onun için öncelikle güzel bir maç olmasını diliyorum. Gülen tarafın da Galatasaray olmasını arzu ediyorum. Önemli bir derbi, herkesi izlemeye davet ediyorum.
Osimhen Fenerbahçe derbisinde olacak mı?
Özbek, Osimhen sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor. Olacak herhalde yani, bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda hedef oydu.