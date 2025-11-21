https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/dursun-ozbek-acikladi-osimhen-ne-zaman-sahalara-donecek-1101168471.html
Dursun Özbek açıkladı: Osimhen ne zaman sahalara dönecek?
Dursun Özbek açıkladı: Osimhen ne zaman sahalara dönecek?
21.11.2025
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya formasıyla Demokratik Kongo’ya karşı sahaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında hem gündemi hem de Osimhen’in sağlık durumunu değerlendirdi.'Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyoruz'Başkan Özbek, yıldız futbolcunun tetkiklerinin İstanbul’da yapıldığını belirterek, “MR’ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen’in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı.'Mayıs 2026’da yeniden adayım'Başkan Özbek, kulüpteki seçim takvimine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Seçim süresinin 3 yıldan 2 yıla düşürülmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “2026 Mayıs’ta seçime gireceğim. 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar” dedi.
