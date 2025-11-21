https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/dursun-ozbek-acikladi-osimhen-ne-zaman-sahalara-donecek-1101168471.html

Dursun Özbek açıkladı: Osimhen ne zaman sahalara dönecek?

Dursun Özbek açıkladı: Osimhen ne zaman sahalara dönecek?

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Victor Osimhen’in sakatlığıyla ilgili de önemli... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T00:25+0300

2025-11-21T00:25+0300

2025-11-21T00:25+0300

spor

dursun özbek

osimhen

nijerya

kongo

i̇stanbul

fenerbahçe

fifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090158680_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64c97f0c2dc39060c557d0effabead7a.jpg

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya formasıyla Demokratik Kongo’ya karşı sahaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı canlı yayında hem gündemi hem de Osimhen’in sağlık durumunu değerlendirdi.'Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyoruz'Başkan Özbek, yıldız futbolcunun tetkiklerinin İstanbul’da yapıldığını belirterek, “MR’ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen’in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı.'Mayıs 2026’da yeniden adayım'Başkan Özbek, kulüpteki seçim takvimine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Seçim süresinin 3 yıldan 2 yıla düşürülmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “2026 Mayıs’ta seçime gireceğim. 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/osimhen-gozyaslariyla-sahayi-terk-etmisti-nijerya-macinda-yine-sakatlanan-yildiz-futbolcu-icin-1101054469.html

nijerya

kongo

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dursun özbek, osimhen, nijerya, kongo, i̇stanbul, fenerbahçe, fifa