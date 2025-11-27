Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/olimpiakos---real-madrid-macinda-gol-sov-mbappede-7-dakikada-hat-trick-1101324903.html
Olimpiakos - Real Madrid maçında gol şov: Mbappe'den 7 dakikada hat-trick
Olimpiakos - Real Madrid maçında gol şov: Mbappe'den 7 dakikada hat-trick
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Gecenin mücadelesi 7 gollü Olimpiakos - Real Madrid maçı oldu. Mbappe 7 dakika içinde 3 gol kaydederek... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T07:14+0300
2025-11-27T07:20+0300
spor
arda güler
kylian mbappe
mbappe
real madrid
olympiakos
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101324859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dbc23c0f383669c5e71a73f93cdc5c9.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.Şampiyonlar liginde dün akşamki maç sonuçları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/tff-tahkim-kurulu-eren-elmalinin-45-gunluk-cezasini-onadi-1101318299.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101324859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b12c8907ac801bd3267eb3473e5bceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, kylian mbappe, mbappe, real madrid, olympiakos, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
arda güler, kylian mbappe, mbappe, real madrid, olympiakos, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası

Olimpiakos - Real Madrid maçında gol şov: Mbappe'den 7 dakikada hat-trick

07:14 27.11.2025 (güncellendi: 07:20 27.11.2025)
© AA / Andreas PapakonstantinouReal Madrid
Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AA / Andreas Papakonstantinou
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Gecenin mücadelesi 7 gollü Olimpiakos - Real Madrid maçı oldu. Mbappe 7 dakika içinde 3 gol kaydederek hat-trcik yaptı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.
© AA / Andreas PapakonstantinouReal Madrid
Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
Real Madrid
© AA / Andreas Papakonstantinou
Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.
Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.
Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.
PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.
Şampiyonlar liginde dün akşamki maç sonuçları:
Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2
PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3
Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3
Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0
Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4
Eren Elmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
SPOR
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın 45 günlük cezasını onadı
Dün, 18:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала