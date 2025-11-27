https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/olimpiakos---real-madrid-macinda-gol-sov-mbappede-7-dakikada-hat-trick-1101324903.html

Olimpiakos - Real Madrid maçında gol şov: Mbappe'den 7 dakikada hat-trick

Olimpiakos - Real Madrid maçında gol şov: Mbappe'den 7 dakikada hat-trick

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Gecenin mücadelesi 7 gollü Olimpiakos - Real Madrid maçı oldu. Mbappe 7 dakika içinde 3 gol kaydederek... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T07:14+0300

2025-11-27T07:14+0300

2025-11-27T07:20+0300

spor

arda güler

kylian mbappe

mbappe

real madrid

olympiakos

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101324859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dbc23c0f383669c5e71a73f93cdc5c9.jpg

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Ev sahibi takımın gollerini, Chiquinho, Mehdi Taremi ve Ayoub El Kaabi kaydetti.Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi takım, Julian Alvarez ve Jose Gimenez'in golleriyle 2-1 galip geldi. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.PSV ise deplasmanda Liverpool'u 4-1 yenerek haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.Şampiyonlar liginde dün akşamki maç sonuçları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/tff-tahkim-kurulu-eren-elmalinin-45-gunluk-cezasini-onadi-1101318299.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, kylian mbappe, mbappe, real madrid, olympiakos, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası