https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/tff-tahkim-kurulu-eren-elmalinin-45-gunluk-cezasini-onadi-1101318299.html
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın 45 günlük cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın 45 günlük cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Böylece milli... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T18:56+0300
2025-11-26T18:56+0300
2025-11-26T18:56+0300
spor
türkiye
eren elmalı
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51705b1255cf3e7e7fa47a32ed9ccc02.jpg
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Kararın ardından Eren Elmalı, yaklaşan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/eren-elmali-a-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1100875726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875795_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_fb2f71f6842388aad9b26e52301a2c20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, eren elmalı, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu
türkiye, eren elmalı, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın 45 günlük cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Böylece milli futbolcunun cezası kesinleşmiş oldu.
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı.
Kararın ardından Eren Elmalı, yaklaşan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.