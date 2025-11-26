Türkiye
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı’nın 45 günlük cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Böylece milli... 26.11.2025
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Kararın ardından Eren Elmalı, yaklaşan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadı

18:56 26.11.2025
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı. Böylece milli futbolcunun cezası kesinleşmiş oldu.
TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı hakkında verilen 45 günlük cezanın onandığını açıkladı.
Kararın ardından Eren Elmalı, yaklaşan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
SPOR
Eren Elmalı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
10 Kasım, 23:42
