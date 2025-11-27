https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/muglada-3-kardesten-biri-oldu-supheli-zehirlenme-icin-valilikten-aciklama-1101350046.html
Muğla Valiliği'nden 3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
Muğla Valiliği'nden 3 kardeşten birinin öldüğü zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde aynı evde rahatsızlanan üç kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğer ikisinin tedavisi sürüyor. Muğla Valiliği, olayla ilgili çok... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten birinin yaşamını yitirdiği, diğer ikisinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Muğla Valiliği, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.
Valilikten soruşturma açıklaması
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur T’nin tüm müdahalelere rağmen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer iki kardeşin tedavilerinin ise devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin olayı çok yönlü olarak incelediği vurgulandı. Valilik, sürecin adli boyutuyla ilgili olarak şu ifadeyi paylaştı:
“Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir.”
Hayatını kaybeden Neslinur T’nin cenazesinin otopsi işlemlerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğü, yakınlarının hastane önünde büyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Cenazenin işlemlerin ardından aileye teslim edileceği öğrenildi.
Diğer kardeşler yoğun tedavide
İlk müdahaleleri Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan iki kardeşin daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, durumlarının kritik seyrini koruduğu kaydedildi.
Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde rahatsızlanan kardeşler Neslinur T., F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Neslinur T., sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.