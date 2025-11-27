Meteoroloji'den Marmara dahil kuvvetli rüzgar uyarısı: Hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığı yükselirken sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde sis etkili
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Fırtınaya dikkat
Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
BURSA 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 24°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C – Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 16°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 22°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 17°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 19°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 9°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 15°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 16°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C – Az bulutlu ve açık