Meteoroloji'den Marmara dahil kuvvetli rüzgar uyarısı: Hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis etkiliSabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Fırtınaya dikkatGenellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

