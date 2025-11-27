https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/mardinde-bir-ailenin-evde-olu-bulunmasiyla-ilgili-bir-supheli-tutuklandi-1101323091.html

Mardin'de bir ailenin evde ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan bir şüpheli tutuklandı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 25 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda 37 yaşındaki Mehmet ile 33 yaşındaki eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip oluşturuldu. Ekip, olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Cinayetlerle ilgili M.C. gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe delil karartma suçundan tutuklandı.

