Mardin’de bir aile evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet K. ve eşi Berna K. ile 5 yaşındaki çocukları Samyeli K., komşuların haber alamaması... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde dün gece komşular, bir süredir haber alamadıkları aileden şüphelenerek mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar ile komşular, kapıyı açarak eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı.Anne, baba ve çocuk evde ölü bulunduEvde yapılan incelemede, Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli K’nin başlarından silahla vurulmuş halde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Durum üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ailenin hayatını kaybettiği kesinleşti. Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olayın nedeni henüz bilinmezken polis ekiplerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

