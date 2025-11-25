https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/mardinde-bir-aile-evlerinde-baslarindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1101261673.html
Mardin’de bir aile evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Mardin’de bir aile evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet K. ve eşi Berna K. ile 5 yaşındaki çocukları Samyeli K., komşuların haber alamaması... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T10:21+0300
2025-11-25T10:21+0300
2025-11-25T10:21+0300
türki̇ye
mardin
cinayet
kızıltepe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde dün gece komşular, bir süredir haber alamadıkları aileden şüphelenerek mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar ile komşular, kapıyı açarak eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı.Anne, baba ve çocuk evde ölü bulunduEvde yapılan incelemede, Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli K’nin başlarından silahla vurulmuş halde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Durum üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ailenin hayatını kaybettiği kesinleşti. Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Olayın nedeni henüz bilinmezken polis ekiplerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/prof-dr-canan-karatayin-aci-kaybi-esi-ali-basak-karatay-hayatini-kaybetti-1101260012.html
türki̇ye
mardin
kızıltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf29dae0c8fd84540614a4e44653428.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mardin, cinayet, kızıltepe
mardin, cinayet, kızıltepe
Mardin’de bir aile evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Mehmet K. ve eşi Berna K. ile 5 yaşındaki çocukları Samyeli K., komşuların haber alamaması üzerine kapısı açılan evde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde dün gece komşular, bir süredir haber alamadıkları aileden şüphelenerek mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar ile komşular, kapıyı açarak eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı.
Anne, baba ve çocuk evde ölü bulundu
Evde yapılan incelemede, Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli K’nin başlarından silahla vurulmuş halde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Durum üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ailenin hayatını kaybettiği kesinleşti. Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın nedeni henüz bilinmezken polis ekiplerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.