Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lukaşenko'dan Zelenskiy'e: Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutmak istiyorsan, anlaşma yapmalısın
Belarus lideri Lukaşenko, Zelenskiy'i Ukrayna'nın mevcut sınırlarını koruyabilmesi için atılması gereken adımlar konusunda uyardığını ifade etti. 27.11.2025
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutabilmesi için anlaşma yapması gerektiğini söylediğini belirtti. Kırgızistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından Rus basınına konuşan Lukaşenko, "Savaşın başlarında ona ne yapması gerektiğini söyledim. Eğer o zaman dediklerimi yapsaydı, bu sorunlar olmazdı. Ukrayna Minsk Anlaşmaları'nı uygulasaydı, çatışma olmayacaktı ve ülke 1991 sınırlarını koruyacaktı" dedi.Lukaşenko'nun diğer önemli açıklamaları şöyle:🔴Zelenskiy'e "Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutmak istiyorsan, müzakereleri baltalamak yerine anlaşma yapmalısın" dedim 🔴ABD'nin Ukrayna barış planında Kiev'in kabul edemeyeceği hiçbir nokta görmedim 🔴Ukrayna'nın denize, Odessa ve Nikolayev'e erişimi olduğu sürece, bu bir anda gerçekleşmeyebilir🔴Ukrayna ile yaşanan çatışmanın kazananı olmayabilir, ancak olacaksa da bu Avrupa Birliği olmayacak🔴Ukrayna'daki çatışmanın sona yaklaştığına her zamankinden daha fazla inanıyorum
27.11.2025
Belarus lideri Lukaşenko, Zelenskiy'i Ukrayna'nın mevcut sınırlarını koruyabilmesi için atılması gereken adımlar konusunda uyardığını ifade etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Zelenskiy'e Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutabilmesi için anlaşma yapması gerektiğini söylediğini belirtti.

Kırgızistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından Rus basınına konuşan Lukaşenko, "Savaşın başlarında ona ne yapması gerektiğini söyledim. Eğer o zaman dediklerimi yapsaydı, bu sorunlar olmazdı. Ukrayna Minsk Anlaşmaları'nı uygulasaydı, çatışma olmayacaktı ve ülke 1991 sınırlarını koruyacaktı" dedi.

Lukaşenko'nun diğer önemli açıklamaları şöyle:

🔴Zelenskiy'e "Ukrayna'yı mevcut sınırlar içinde tutmak istiyorsan, müzakereleri baltalamak yerine anlaşma yapmalısın" dedim

🔴ABD'nin Ukrayna barış planında Kiev'in kabul edemeyeceği hiçbir nokta görmedim

🔴Ukrayna'nın denize, Odessa ve Nikolayev'e erişimi olduğu sürece, bu bir anda gerçekleşmeyebilir

🔴Ukrayna ile yaşanan çatışmanın kazananı olmayabilir, ancak olacaksa da bu Avrupa Birliği olmayacak

🔴Ukrayna'daki çatışmanın sona yaklaştığına her zamankinden daha fazla inanıyorum
