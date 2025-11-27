Türkiye
Lübnan ve Güney Kıbrıs imzayı atmıştı: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi
Lübnan ve Güney Kıbrıs imzayı atmıştı: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi
Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri... 27.11.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı.Güney Kıbrıs'ın, "2003'ten itibaren Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığına" dikkati çeken Keçeli, son olarak Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında 2007'de akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan MEB Sınırlandırma Anlaşması'nın dün iki ülke arasında yeniden imzalandığını anımsattı.Anılan anlaşmaya konu bölgenin, 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tescil ettirilen Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmasıyla birlikte, Türkiye'nin konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaştığını ifade eden Keçeli, Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin Güney Kıbrıs ile bu tür bir anlaşma imzalamasının, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.Uluslararası topluma çağrıKeçeli, Güney Kıbrıs'ın, Kıbrıslı Türkleri veya adanın tümünü temsil etmediğini ve adanın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisinin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve adanın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasbetmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, KKTC'yle birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."
09:52 27.11.2025 (güncellendi: 10:00 27.11.2025)
Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında, uluslararası topluma 'Güney Kıbrıs'ın tek taraflı adımlarına destek vermeme' çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı.

Güney Kıbrıs'ın, "2003'ten itibaren Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığına" dikkati çeken Keçeli, son olarak Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında 2007'de akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan MEB Sınırlandırma Anlaşması'nın dün iki ülke arasında yeniden imzalandığını anımsattı.
Anılan anlaşmaya konu bölgenin, 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tescil ettirilen Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmasıyla birlikte, Türkiye'nin konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaştığını ifade eden Keçeli, Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin Güney Kıbrıs ile bu tür bir anlaşma imzalamasının, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı

Keçeli, Güney Kıbrıs'ın, Kıbrıslı Türkleri veya adanın tümünü temsil etmediğini ve adanın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisinin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve adanın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasbetmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, KKTC'yle birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."
