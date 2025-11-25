https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/louvre-soygunu-fransiz-polisi-4-yeni-supheliyi-daha-gozaltina-aldi-1101280536.html
Louvre soygunu: Fransız polisi 4 yeni şüpheliyi daha gözaltına aldı
Paris Savcılığı, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’daki yaklaşık 88 milyon euroluk soygunla ilgili dört yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Savcılık, yaptığı basın açıklamasında, “25 Kasım 2025 tarihinde, Paris Özel Bölgesel Mahkemeleri (JIRS) tarafından 19 Ekim 2025’te gerçekleşen Louvre soygunu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört yeni şüpheli gözaltına alındı. Bunlar, 38 ve 39 yaşlarında iki erkek ile 31 ve 40 yaşlarında iki kadın olup, hepsi Paris bölgesinden” ifadelerini kullandı.Savcılık, bu kişilerin soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından sorgulanacağını ve gözaltı süreleri dolana kadar üzerlerindeki suçlamaların açıklanmayacağını belirtti.Milyon dolarlık Louvre soygunu19 Ekim’de hırsızlar Louvre Müzesi’ne girerek 23 parçalık Napolyon ve İmparatoriçe koleksiyonundan dokuz mücevher çalmış, İmparatoriçe’ye ait bir taç kaçarken düşürülmüştü.Çalınan parçalar arasında Fransız kraliçelere ve imparatoriçelere ait taçlar, küpeler, kolyeler ve broşlar bulunuyor.Soygunun yol açtığı maddi zararın 88 milyon euro (yaklaşık 102 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Şimdiye kadar yedi şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan dördü hakkında dava açıldı, üçü serbest bırakıldı.Sadece 7 dakikada çalındıİçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunu “Şüpheliler dışarıdan bir platform aracılığıyla içeri girdi. Değeri ölçülemez mücevherler çalındı ve olay sadece 7 dakika sürdü” diyerek anlatmıştı.Camların “disk aletiyle kesildiği” bildirilmişti.
