https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/louvre-soygunu-fransiz-polisi-4-yeni-supheliyi-daha-gozaltina-aldi-1101280536.html

Louvre soygunu: Fransız polisi 4 yeni şüpheliyi daha gözaltına aldı

Louvre soygunu: Fransız polisi 4 yeni şüpheliyi daha gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Paris Savcılığı, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’daki yaklaşık 88 milyon euroluk soygunla ilgili dört yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

2025-11-25T17:11+0300

2025-11-25T17:11+0300

2025-11-25T17:11+0300

dünya

louvre müzesi

soygun

gözaltı

haberler

avrupa

laurent nunez

paris

paris savcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecda5d1d8674a497d2c2031612f2debc.jpg

Savcılık, yaptığı basın açıklamasında, “25 Kasım 2025 tarihinde, Paris Özel Bölgesel Mahkemeleri (JIRS) tarafından 19 Ekim 2025’te gerçekleşen Louvre soygunu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört yeni şüpheli gözaltına alındı. Bunlar, 38 ve 39 yaşlarında iki erkek ile 31 ve 40 yaşlarında iki kadın olup, hepsi Paris bölgesinden” ifadelerini kullandı.Savcılık, bu kişilerin soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından sorgulanacağını ve gözaltı süreleri dolana kadar üzerlerindeki suçlamaların açıklanmayacağını belirtti.Milyon dolarlık Louvre soygunu19 Ekim’de hırsızlar Louvre Müzesi’ne girerek 23 parçalık Napolyon ve İmparatoriçe koleksiyonundan dokuz mücevher çalmış, İmparatoriçe’ye ait bir taç kaçarken düşürülmüştü.Çalınan parçalar arasında Fransız kraliçelere ve imparatoriçelere ait taçlar, küpeler, kolyeler ve broşlar bulunuyor.Soygunun yol açtığı maddi zararın 88 milyon euro (yaklaşık 102 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Şimdiye kadar yedi şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan dördü hakkında dava açıldı, üçü serbest bırakıldı.Sadece 7 dakikada çalındıİçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunu “Şüpheliler dışarıdan bir platform aracılığıyla içeri girdi. Değeri ölçülemez mücevherler çalındı ve olay sadece 7 dakika sürdü” diyerek anlatmıştı.Camların “disk aletiyle kesildiği” bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/louvre-suphelisi-eski-muze-guvenligi-ve-sosyal-medya-fenomeni-cikti-1100788688.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

louvre, soygun, şüpheliler, çalınanlar, louvre müzesi, louvre soygunu, haberler