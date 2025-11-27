https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kuzey-akim-sabotaji-suphelisi-italyadan-almanyaya-iade-edildi-1101362995.html
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'
Sputnik Türkiye
Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların şüphelisi Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov’un İtalya'dan Almanya'ya iade edildiği... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T19:03+0300
2025-11-27T19:03+0300
2025-11-27T19:03+0300
dünya
i̇talya
almanya
kuzey akım
petrol boru hattı
ukrayna
karlsruhe
avrupa
baltık denizi
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Alman Tagesspiegel gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamaların şüphelisi olan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunduğu İtalya’dan Almanya’ya iade edildi.Haberde, İtalya’nın, Baltık Denizi’nde gerçekleşen sabotaj saldırılarını organize ettiği öne sürülen Kuznetsov’u Almanya’ya teslim ettiği, Alman polis yetkililerince teslim alınan şüphelinin kısa süre içerisinde Karlsruhe kentine getirilerek Federal Başsavcılığa çıkarılacağı belirtildi.2022 yılında meydana gelen patlamalar, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında enerji tedariki ve güvenliği konusunda büyük bir kriz yaratmış; olay sonrası başlatılan soruşturmalarda farklı ülke istihbaratlarının dahil olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/peskov-avrupalilar-polonyadaki-sabotajda-ukraynalilarin-rolunu-iyi-dusunmeli-1101098783.html
i̇talya
almanya
ukrayna
karlsruhe
baltık denizi
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, almanya, kuzey akım, petrol boru hattı, ukrayna, karlsruhe, avrupa, baltık denizi, rusya, tagesspiegel
i̇talya, almanya, kuzey akım, petrol boru hattı, ukrayna, karlsruhe, avrupa, baltık denizi, rusya, tagesspiegel
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'
Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların şüphelisi Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov’un İtalya'dan Almanya'ya iade edildiği bildirildi.
Alman Tagesspiegel gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamaların şüphelisi olan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunduğu İtalya’dan Almanya’ya iade edildi.
Haberde, İtalya’nın, Baltık Denizi’nde gerçekleşen sabotaj saldırılarını organize ettiği öne sürülen Kuznetsov’u Almanya’ya teslim ettiği, Alman polis yetkililerince teslim alınan şüphelinin kısa süre içerisinde Karlsruhe kentine getirilerek Federal Başsavcılığa çıkarılacağı belirtildi.
2022 yılında meydana gelen patlamalar, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında enerji tedariki ve güvenliği konusunda büyük bir kriz yaratmış; olay sonrası başlatılan soruşturmalarda farklı ülke istihbaratlarının dahil olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.