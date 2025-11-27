Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'
Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların şüphelisi Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov’un İtalya'dan Almanya'ya iade edildiği... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Alman Tagesspiegel gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamaların şüphelisi olan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunduğu İtalya’dan Almanya’ya iade edildi.Haberde, İtalya’nın, Baltık Denizi’nde gerçekleşen sabotaj saldırılarını organize ettiği öne sürülen Kuznetsov’u Almanya’ya teslim ettiği, Alman polis yetkililerince teslim alınan şüphelinin kısa süre içerisinde Karlsruhe kentine getirilerek Federal Başsavcılığa çıkarılacağı belirtildi.2022 yılında meydana gelen patlamalar, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında enerji tedariki ve güvenliği konusunda büyük bir kriz yaratmış; olay sonrası başlatılan soruşturmalarda farklı ülke istihbaratlarının dahil olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.
'Kuzey Akım sabotajı şüphelisi İtalya’dan Almanya’ya iade edildi'

Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların şüphelisi Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov’un İtalya'dan Almanya'ya iade edildiği bildirildi.
Alman Tagesspiegel gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamaların şüphelisi olan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunduğu İtalya’dan Almanya’ya iade edildi.
Haberde, İtalya’nın, Baltık Denizi’nde gerçekleşen sabotaj saldırılarını organize ettiği öne sürülen Kuznetsov’u Almanya’ya teslim ettiği, Alman polis yetkililerince teslim alınan şüphelinin kısa süre içerisinde Karlsruhe kentine getirilerek Federal Başsavcılığa çıkarılacağı belirtildi.
2022 yılında meydana gelen patlamalar, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında enerji tedariki ve güvenliği konusunda büyük bir kriz yaratmış; olay sonrası başlatılan soruşturmalarda farklı ülke istihbaratlarının dahil olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.
