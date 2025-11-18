https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/peskov-avrupalilar-polonyadaki-sabotajda-ukraynalilarin-rolunu-iyi-dusunmeli-1101098783.html

Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'da Ukrayna’ya giden demiryolu hattının zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ukrayna vatandaşlarının şüpheli olarak anılmasına ilişkin Rossiya 1 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.Peskov, Avrupa ülkelerinin bu gelişme üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek “Polonyalıların, Almanların, Fransızların yerinde olsam düşünürdüm. ‘Kuzey Akım’ hatlarındaki patlamaları hatırlayın, failler Ukraynalılardı” ifadelerini kullandı.Polonya makamlarının olayın hemen ardından Rusya’yı suçlamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya’yı suçlamamaları daha garip olurdu. Polonya, Avrupa’nın önüne geçmek istercesine her türlü hibrit ve doğrudan savaş eyleminde Rusya’yı işaret ediyor” dedi.Ukrayna vatandaşlarının sabotaşla ilişkilendirilmesini “dikkat çekici” olarak nitelendiren Peskov, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Ukrayna vatandaşlarının kritik altyapıya yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde yeniden karşımıza çıkması dikkat çekici” diye konuştu.Polonya’nın Mazovya Voyvodalığı polis teşkilatı, 16 Kasım’da Ukrayna’ya uzanan demiryolu hattında hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hat üzerindeki hasarın bir patlama sonucu oluştuğunu belirtmiş, ertesi gün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın iki Ukrayna vatandaşını sabotaj şüphelisi olarak gösterdiğini duyurmuştu.

