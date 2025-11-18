https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/peskov-avrupalilar-polonyadaki-sabotajda-ukraynalilarin-rolunu-iyi-dusunmeli-1101098783.html
Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli
Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’da demiryolu hattına yönelik sabotajla ilgili olarak Ukrayna vatandaşlarının adının geçmesine dikkat çekerek, Avrupa... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T18:15+0300
2025-11-18T18:15+0300
2025-11-18T18:15+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
polonya
ukrayna
demiryolu
sabotaj
avrupa
rossiya 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'da Ukrayna’ya giden demiryolu hattının zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ukrayna vatandaşlarının şüpheli olarak anılmasına ilişkin Rossiya 1 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.Peskov, Avrupa ülkelerinin bu gelişme üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek “Polonyalıların, Almanların, Fransızların yerinde olsam düşünürdüm. ‘Kuzey Akım’ hatlarındaki patlamaları hatırlayın, failler Ukraynalılardı” ifadelerini kullandı.Polonya makamlarının olayın hemen ardından Rusya’yı suçlamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya’yı suçlamamaları daha garip olurdu. Polonya, Avrupa’nın önüne geçmek istercesine her türlü hibrit ve doğrudan savaş eyleminde Rusya’yı işaret ediyor” dedi.Ukrayna vatandaşlarının sabotaşla ilişkilendirilmesini “dikkat çekici” olarak nitelendiren Peskov, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Ukrayna vatandaşlarının kritik altyapıya yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde yeniden karşımıza çıkması dikkat çekici” diye konuştu.Polonya’nın Mazovya Voyvodalığı polis teşkilatı, 16 Kasım’da Ukrayna’ya uzanan demiryolu hattında hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hat üzerindeki hasarın bir patlama sonucu oluştuğunu belirtmiş, ertesi gün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın iki Ukrayna vatandaşını sabotaj şüphelisi olarak gösterdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/polonya-basbakani-tusk-demiryolu-hattindaki-patlamadan-ukraynalilari-sorumlu-tuttu-1101098060.html
rusya
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, rusya, polonya, ukrayna, demiryolu, sabotaj, avrupa, rossiya 1, donald tusk
dmitriy peskov, kremlin, rusya, polonya, ukrayna, demiryolu, sabotaj, avrupa, rossiya 1, donald tusk
Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’da demiryolu hattına yönelik sabotajla ilgili olarak Ukrayna vatandaşlarının adının geçmesine dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin bu konuyu iyi düşünmeleri gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'da Ukrayna’ya giden demiryolu hattının zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ukrayna vatandaşlarının şüpheli olarak anılmasına ilişkin Rossiya 1 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, Avrupa ülkelerinin bu gelişme üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek “Polonyalıların, Almanların, Fransızların yerinde olsam düşünürdüm. ‘Kuzey Akım’ hatlarındaki patlamaları hatırlayın, failler Ukraynalılardı” ifadelerini kullandı.
Polonya makamlarının olayın hemen ardından Rusya’yı suçlamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya’yı suçlamamaları daha garip olurdu. Polonya, Avrupa’nın önüne geçmek istercesine her türlü hibrit ve doğrudan savaş eyleminde Rusya’yı işaret ediyor” dedi.
Ukrayna vatandaşlarının sabotaşla ilişkilendirilmesini “dikkat çekici” olarak nitelendiren Peskov, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Ukrayna vatandaşlarının kritik altyapıya yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde yeniden karşımıza çıkması dikkat çekici” diye konuştu.
Polonya’nın Mazovya Voyvodalığı polis teşkilatı, 16 Kasım’da Ukrayna’ya uzanan demiryolu hattında hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hat üzerindeki hasarın bir patlama sonucu oluştuğunu belirtmiş, ertesi gün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın iki Ukrayna vatandaşını sabotaj şüphelisi olarak gösterdiğini duyurmuştu.