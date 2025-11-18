Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/peskov-avrupalilar-polonyadaki-sabotajda-ukraynalilarin-rolunu-iyi-dusunmeli-1101098783.html
Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli
Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’da demiryolu hattına yönelik sabotajla ilgili olarak Ukrayna vatandaşlarının adının geçmesine dikkat çekerek, Avrupa... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T18:15+0300
2025-11-18T18:15+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
polonya
ukrayna
demiryolu
sabotaj
avrupa
rossiya 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'da Ukrayna’ya giden demiryolu hattının zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ukrayna vatandaşlarının şüpheli olarak anılmasına ilişkin Rossiya 1 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.Peskov, Avrupa ülkelerinin bu gelişme üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek “Polonyalıların, Almanların, Fransızların yerinde olsam düşünürdüm. ‘Kuzey Akım’ hatlarındaki patlamaları hatırlayın, failler Ukraynalılardı” ifadelerini kullandı.Polonya makamlarının olayın hemen ardından Rusya’yı suçlamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya’yı suçlamamaları daha garip olurdu. Polonya, Avrupa’nın önüne geçmek istercesine her türlü hibrit ve doğrudan savaş eyleminde Rusya’yı işaret ediyor” dedi.Ukrayna vatandaşlarının sabotaşla ilişkilendirilmesini “dikkat çekici” olarak nitelendiren Peskov, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Ukrayna vatandaşlarının kritik altyapıya yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde yeniden karşımıza çıkması dikkat çekici” diye konuştu.Polonya’nın Mazovya Voyvodalığı polis teşkilatı, 16 Kasım’da Ukrayna’ya uzanan demiryolu hattında hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hat üzerindeki hasarın bir patlama sonucu oluştuğunu belirtmiş, ertesi gün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın iki Ukrayna vatandaşını sabotaj şüphelisi olarak gösterdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/polonya-basbakani-tusk-demiryolu-hattindaki-patlamadan-ukraynalilari-sorumlu-tuttu-1101098060.html
rusya
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, rusya, polonya, ukrayna, demiryolu, sabotaj, avrupa, rossiya 1, donald tusk
dmitriy peskov, kremlin, rusya, polonya, ukrayna, demiryolu, sabotaj, avrupa, rossiya 1, donald tusk

Peskov: Avrupalılar Polonya’daki sabotajda Ukraynalıların rolünü iyi düşünmeli

18:15 18.11.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’da demiryolu hattına yönelik sabotajla ilgili olarak Ukrayna vatandaşlarının adının geçmesine dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin bu konuyu iyi düşünmeleri gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'da Ukrayna’ya giden demiryolu hattının zarar görmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ukrayna vatandaşlarının şüpheli olarak anılmasına ilişkin Rossiya 1 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, Avrupa ülkelerinin bu gelişme üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek “Polonyalıların, Almanların, Fransızların yerinde olsam düşünürdüm. ‘Kuzey Akım’ hatlarındaki patlamaları hatırlayın, failler Ukraynalılardı” ifadelerini kullandı.
Polonya makamlarının olayın hemen ardından Rusya’yı suçlamasına da tepki gösteren Peskov, “Rusya’yı suçlamamaları daha garip olurdu. Polonya, Avrupa’nın önüne geçmek istercesine her türlü hibrit ve doğrudan savaş eyleminde Rusya’yı işaret ediyor” dedi.
Ukrayna vatandaşlarının sabotaşla ilişkilendirilmesini “dikkat çekici” olarak nitelendiren Peskov, bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Ukrayna vatandaşlarının kritik altyapıya yönelik sabotaj ve terör eylemlerinde yeniden karşımıza çıkması dikkat çekici” diye konuştu.
Polonya’nın Mazovya Voyvodalığı polis teşkilatı, 16 Kasım’da Ukrayna’ya uzanan demiryolu hattında hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hat üzerindeki hasarın bir patlama sonucu oluştuğunu belirtmiş, ertesi gün yaptığı açıklamada ise soruşturmanın iki Ukrayna vatandaşını sabotaj şüphelisi olarak gösterdiğini duyurmuştu.
Polonya'da demiryolu hattında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
DÜNYA
Polonya Başbakanı Tusk, demiryolu hattındaki patlamadan Ukraynalıları sorumlu tuttu
17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала