Küçük kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan babaya 1.5 yıl hapis cezası: 'Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir'
Küçük kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan babaya 1.5 yıl hapis cezası: 'Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir'
Küçük kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan babaya 1.5 yıl hapis cezası: 'Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir'
22:09 27.11.2025 (güncellendi: 22:44 27.11.2025)
Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak çocuğun merdivenlerden yuvarlanmasına sebep olan Turgay Tanrısevergil'in cezası belli oldu. Tanrısevergil duruşmada "Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var. Sevmesem, çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum. Sizin adaletinize sığınıyoru" ifadeleriyle kendini savundu.
İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına tekme atan baba Turgay Tanrısevergil 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan Tanrısevergil, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıktan 'sevmesem, çocuk yapmazdım' savunması
Duruşmada savunmasını yapan sanık, evladına zarar vermeyeceğini, tutmak istediği sırada kızının merdivenlerden yuvarlandığını iddia etti.
Duruşmada son sözü sorulan Tanrısevergil şunları söyledi:
"Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var. Sevmesem, çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum."
'Çocuğa tekme attığın sabit'
Hakim ise kararı açıklamadan önce "Elinde sigarayla dururken o çocuğa tekme attığın sabit. Çocuğun bir şeylere dokunduğunu söylüyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyor. Orada tekme atıyorsun, bu kamera görüntüleriyle sabit. Artık kararı açıklıyorum" ifadelerini kullanarak, Turgay Tanrısevergil'i 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan 35 yaşındaki Turgay Tanrısevergil'in 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Tanrısevergil'in 3 yaşındaki kızına bina merdivenlerinde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtiliyor. Suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.