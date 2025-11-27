https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kkm-bakiyesinde-dusus-suruyor-225-milyon-liraya-geriledi--1101352292.html
KKM bakiyesinde düşüş sürüyor: 22.5 milyon liraya geriledi
KKM bakiyesinde düşüş sürüyor: 22.5 milyon liraya geriledi
KKM bakiyesindeki düşüş sürerken geçen hafta 30 milyar 322 milyon lira azalarak 22 milyar 460 milyon liraya geriledi. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM hesaplarından çıkış hızla sürüyor. Son duruma göre KKM hesaplarında kalan para 22 milyar 460 milyon oldu. Yine verilere göre aynı dönem içerisinde tüketici kredilerinde artış yaşandı. En yüksek artış ise konut kredilerinde gözlendi. KKM hesaplarından çıkış sürüyorKur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 322 milyon lira azalarak 22 milyar 460 milyon liraya düştü. Son duruma göre de KKM büyüklüğü toplam mevduatın 0.09'unu oluşturdu. Tüketici kredilerindeki artış dikkat çekti Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 8 milyar 840 milyon lira arttı ve 2 trilyon 756 milyar 907 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 654 milyar 355 milyon lirası konut, 48 milyar 428 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 54 milyar 125 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 milyar 504 milyon lira artarak 3 trilyon 255 milyar 334 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalarak 2 trilyon 575 milyar 111 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 957 milyar 996 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 617 milyar 115 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
