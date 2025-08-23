Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/bakan-simsek-kkmnin-sona-ermesini-degerlendirdi-finansal-istikrar-daha-da-guclenecek-1098783204.html
Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'
Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur koruma mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T11:43+0300
2025-08-23T11:43+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi. 'Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldı'Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirtti. KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kkmden-cikis-tamamlandi-merkez-bankasi-bilancosundaki-riskler-azaldi-1098781448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kur korumalı mevduat (kkm)
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kur korumalı mevduat (kkm)

Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'

11:43 23.08.2025
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur koruma mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi.

'Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldı'

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirtti. KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
EKONOMİ
KKM’den çıkış tamamlandı: Merkez Bankası bilançosundaki riskler azaldı
09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала