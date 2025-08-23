Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/bakan-simsek-kkmnin-sona-ermesini-degerlendirdi-finansal-istikrar-daha-da-guclenecek-1098783204.html

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur koruma mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi. 23.08.2025, Sputnik Türkiye

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi. 'Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldı'Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirtti. KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

