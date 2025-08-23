https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/bakan-simsek-kkmnin-sona-ermesini-degerlendirdi-finansal-istikrar-daha-da-guclenecek-1098783204.html
Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'
Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur koruma mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T11:43+0300
2025-08-23T11:43+0300
2025-08-23T11:43+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
kur korumalı mevduat (kkm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi. 'Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldı'Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirtti. KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/kkmden-cikis-tamamlandi-merkez-bankasi-bilancosundaki-riskler-azaldi-1098781448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c7c882e5010c24cca982cd7e9d79f31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kur korumalı mevduat (kkm)
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, kur korumalı mevduat (kkm)
Bakan Şimşek KKM'nin sona ermesini değerlendirdi: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur koruma mevduat uygulamasının sona ermesini değerlendirdi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi.
'Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaşıldı'
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirtti. KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."