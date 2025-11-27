https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kirgizistanda-kgao-disisleri-ve-savunma-bakanlari-toplantisi-basladi-1101328420.html
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T08:36+0300
2025-11-27T08:36+0300
2025-11-27T08:56+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kırgızistan
bişkek
rusya
vladimir putin
belarus savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048970536_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_95120027e772280ec512a0a400a291c5.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik konseyi sekreterleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı.Katılımcıların, operasyonel ve muharebe eğitimlerinde ortak faaliyetleri, kriz müdahale sisteminin iyileştirilmesini, bilgi ve analitik faaliyetleri görüşeceği bildirildi.Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Etkinlikler kapsamında alınacak kararlar, örgütün askeri ayağının geliştirilmesine yönlendirilecek” ifadesine yer verildi.Toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı KGAÖ Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor.KGAÖ'nün çatısı altında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere altı ülke yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ryabkovdan-abdyle-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-degerlendirme-sakin-surec-istiyoruz-1101327898.html
kırgızistan
bişkek
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048970536_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_aa16f320ae472ec22c3cd9765d23d61a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, bişkek, rusya, vladimir putin, belarus savunma bakanlığı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, bişkek, rusya, vladimir putin, belarus savunma bakanlığı
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
08:36 27.11.2025 (güncellendi: 08:56 27.11.2025)
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı başladı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik konseyi sekreterleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı.
Katılımcıların, operasyonel ve muharebe eğitimlerinde ortak faaliyetleri, kriz müdahale sisteminin iyileştirilmesini, bilgi ve analitik faaliyetleri görüşeceği bildirildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Etkinlikler kapsamında alınacak kararlar, örgütün askeri ayağının geliştirilmesine yönlendirilecek” ifadesine yer verildi.
Toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı KGAÖ Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor.
KGAÖ'nün çatısı altında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere altı ülke yer alıyor.