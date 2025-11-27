https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kirgizistanda-kgao-disisleri-ve-savunma-bakanlari-toplantisi-basladi-1101328420.html

Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı... 27.11.2025

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik konseyi sekreterleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı.Katılımcıların, operasyonel ve muharebe eğitimlerinde ortak faaliyetleri, kriz müdahale sisteminin iyileştirilmesini, bilgi ve analitik faaliyetleri görüşeceği bildirildi.Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Etkinlikler kapsamında alınacak kararlar, örgütün askeri ayağının geliştirilmesine yönlendirilecek” ifadesine yer verildi.Toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı KGAÖ Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor.KGAÖ'nün çatısı altında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere altı ülke yer alıyor.

