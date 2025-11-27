Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kirgizistanda-kgao-disisleri-ve-savunma-bakanlari-toplantisi-basladi-1101328420.html
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T08:36+0300
2025-11-27T08:56+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kırgızistan
bişkek
rusya
vladimir putin
belarus savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048970536_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_95120027e772280ec512a0a400a291c5.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik konseyi sekreterleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı.Katılımcıların, operasyonel ve muharebe eğitimlerinde ortak faaliyetleri, kriz müdahale sisteminin iyileştirilmesini, bilgi ve analitik faaliyetleri görüşeceği bildirildi.Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Etkinlikler kapsamında alınacak kararlar, örgütün askeri ayağının geliştirilmesine yönlendirilecek” ifadesine yer verildi.Toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı KGAÖ Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor.KGAÖ'nün çatısı altında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere altı ülke yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ryabkovdan-abdyle-ukrayna-muzakerelerine-iliskin-degerlendirme-sakin-surec-istiyoruz-1101327898.html
kırgızistan
bişkek
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048970536_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_aa16f320ae472ec22c3cd9765d23d61a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, bişkek, rusya, vladimir putin, belarus savunma bakanlığı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, bişkek, rusya, vladimir putin, belarus savunma bakanlığı

Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı

08:36 27.11.2025 (güncellendi: 08:56 27.11.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKGAÖ
KGAÖ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı başladı.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları ile ulusal güvenlik konseyi sekreterleri Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplandı.
Katılımcıların, operasyonel ve muharebe eğitimlerinde ortak faaliyetleri, kriz müdahale sisteminin iyileştirilmesini, bilgi ve analitik faaliyetleri görüşeceği bildirildi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Etkinlikler kapsamında alınacak kararlar, örgütün askeri ayağının geliştirilmesine yönlendirilecek” ifadesine yer verildi.
Toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı KGAÖ Zirvesi öncesinde gerçekleşiyor.
KGAÖ'nün çatısı altında Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan olmak üzere altı ülke yer alıyor.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
DÜNYA
Ryabkov’dan ABD’yle Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirme: ‘Sakin süreç istiyoruz’
07:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала