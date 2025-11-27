Türkiye
Japonya'dan stratejik hamle: Orta Asya zirvesi Tokyo'da toplanıyor
Japonya'nın, zengin enerji kaynaklarına sahip Orta Asya ülkeleriyle stratejik iş birliğini geliştirmek için Aralık'ta Tokyo'da zirve düzenleyeceği aktarıldı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Japonya, Orta Asya'nın beş ülkesiyle Tokyo'da önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayının ortasında düzenlenecek zirveye Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılması bekleniyor.Zengin enerji ve mineral kaynaklarına sahip olan bu ülkeler ayrıca Çin ve Rusya için stratejik önem taşıyan bir bölgede yer alıyor.Hukuk temelli uluslararası düzen vurgusuJaponya, zirvede Orta Asya ülkeleriyle hukuk temelli uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda iş birliğini teyit etmeyi planladığı bildirildi. Son yıllarda Çin'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini önemli ölçüde genişletmesi, Japonya'nın bu adımını daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.Zirve, aslında ağustos 2023'te Kazakistan'da yapılacaktı ancak dönemin Başbakanı Fumio Kişida'nın olası bir depremle ilgili acil durum bilgilerine yanıt vermesi nedeniyle ertelenmişti.
Japonya'nın, zengin enerji kaynaklarına sahip Orta Asya ülkeleriyle stratejik iş birliğini geliştirmek için Aralık'ta Tokyo'da zirve düzenleyeceği aktarıldı. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerinin katılacağı zirve, bölgesel ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.
Japonya, Orta Asya'nın beş ülkesiyle Tokyo'da önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayının ortasında düzenlenecek zirveye Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılması bekleniyor.
Zengin enerji ve mineral kaynaklarına sahip olan bu ülkeler ayrıca Çin ve Rusya için stratejik önem taşıyan bir bölgede yer alıyor.

Hukuk temelli uluslararası düzen vurgusu

Japonya, zirvede Orta Asya ülkeleriyle hukuk temelli uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda iş birliğini teyit etmeyi planladığı bildirildi. Son yıllarda Çin'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini önemli ölçüde genişletmesi, Japonya'nın bu adımını daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.
Zirve, aslında ağustos 2023'te Kazakistan'da yapılacaktı ancak dönemin Başbakanı Fumio Kişida'nın olası bir depremle ilgili acil durum bilgilerine yanıt vermesi nedeniyle ertelenmişti.
DÜNYA
Kırgızistan’da KGAÖ dışişleri ve savunma bakanları toplantısı başladı
08:36
