https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/japonyadan-stratejik-hamle-orta-asya-zirvesi-tokyoda-toplaniyor-1101361199.html

Japonya'dan stratejik hamle: Orta Asya zirvesi Tokyo'da toplanıyor

Japonya'dan stratejik hamle: Orta Asya zirvesi Tokyo'da toplanıyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın, zengin enerji kaynaklarına sahip Orta Asya ülkeleriyle stratejik iş birliğini geliştirmek için Aralık'ta Tokyo'da zirve düzenleyeceği aktarıldı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T18:50+0300

2025-11-27T18:50+0300

2025-11-27T18:50+0300

dünya

japonya

orta asya

kazakistan

kırgızistan

tacikistan

türkmenistan

özbekistan

tokyo

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101016398_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9430a13ff6b960a1a79c1d36f04ecf37.jpg

Japonya, Orta Asya'nın beş ülkesiyle Tokyo'da önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayının ortasında düzenlenecek zirveye Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılması bekleniyor.Zengin enerji ve mineral kaynaklarına sahip olan bu ülkeler ayrıca Çin ve Rusya için stratejik önem taşıyan bir bölgede yer alıyor.Hukuk temelli uluslararası düzen vurgusuJaponya, zirvede Orta Asya ülkeleriyle hukuk temelli uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda iş birliğini teyit etmeyi planladığı bildirildi. Son yıllarda Çin'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini önemli ölçüde genişletmesi, Japonya'nın bu adımını daha da dikkat çekici bir hale getiriyor.Zirve, aslında ağustos 2023'te Kazakistan'da yapılacaktı ancak dönemin Başbakanı Fumio Kişida'nın olası bir depremle ilgili acil durum bilgilerine yanıt vermesi nedeniyle ertelenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/kirgizistanda-kgao-disisleri-ve-savunma-bakanlari-toplantisi-basladi-1101328420.html

japonya

orta asya

kazakistan

kırgızistan

tacikistan

türkmenistan

özbekistan

tokyo

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, orta asya, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, türkmenistan, özbekistan, tokyo, çin, rusya