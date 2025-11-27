https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/israil-ordusu-gazze-refah-ve-han-yunusu-vurdu-konutlar-havaya-ucuruldu-1101335903.html

İsrail ordusu, Gazze, Refah ve Han Yunus'u vurdu: Konutlar havaya uçuruldu

İsrail ordusu, Gazze, Refah ve Han Yunus'u vurdu: Konutlar havaya uçuruldu

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Gazze, Han Yunus ve Refah'ta yeni hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar, bazı... 27.11.2025

İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesimlerine yeni saldırılar düzenledi. Gazze, Han Yunus ve Refah’ta eş zamanlı gerçekleştirilen hava operasyonlarında çok sayıda konutun hedef alındığı bildirildi.Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesini bombaladı. Hava saldırısıyla aynı anda bölgede bulunan bazı binalar İsrail askerleri tarafından patlatılarak havaya uçuruldu. Patlama sesleri kent genelinde duyuldu.Han Yunus ve Refah da hedef alındıGörgü tanıkları, saldırıların yalnızca Gazze şehir merkeziyle sınırlı kalmadığını aktardı. Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ile Refah’ın çeşitli bölgeleri, savaş uçakları ve askerî araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterlerin de bölge üzerinde uçuş yaparak ateş açtığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İsrail ateşkes hattında kalacağını duyurmuştuİsrail ordusu, ateşkes kapsamında “Sarı Hat” olarak adlandırılan ve Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 50’sine karşılık gelen bölgeye çekilmişti. Ancak bu hatta yakın bölgelerde haftalardır benzer bombardımanların sürdüğü aktarılıyor.Gazze Hükümeti: Ateşkes 500 kez ihlal edildiGazze hükümeti Basın Ofisi, İsrail’in 10 Ekim’den bu yana ateşkesi yaklaşık 500 kez ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre bu süreçte en az 347 Filistinli hayatını kaybetti.

